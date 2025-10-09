Con récord en 2024, Neuquén consolida su perfil minero en 2025 junto con el desarrollo de Vaca Muerta

Neuquén alcanzó en 2024 un récord histórico en producción minera no metalífera, consolidando su posición como uno de los principales proveedores de insumos para la construcción, la industria y la expansión energética de Vaca Muerta. Según el balance oficial de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, la actividad minera provincial generó $33.994 millones en valor de producción y alcanzó un volumen total de 3,87 millones de toneladas, con perspectivas de crecimiento sostenido durante 2025.

El informe detalla que el 62,3% de la producción correspondió a rocas de aplicación —principalmente áridos, caliza y piedra laja—, mientras que el 31,4% se originó en minerales industriales, entre ellos yeso, baritina y bentonita. Los áridos representaron el 81,6% del total, consolidándose como un insumo esencial para la obra pública, la construcción privada y el desarrollo de la infraestructura energética provincial.

Gastó más de $10 millones con tarjetas robadas y terminó detenida gracias a la denuncia de su vecina

La minería neuquina cuenta actualmente con 125 yacimientos activos y genera 3.345 puestos de trabajo directos e indirectos, con fuerte incidencia en las localidades de Zapala, Picún Leufú y Pehuenches. La actividad impulsa el crecimiento de proveedores locales, el transporte y los servicios asociados. Además, el 8,65% de participación femenina refleja un avance sostenido hacia una mayor inclusión en el sector.

El 95% de la producción se destina al mercado interno, abasteciendo la demanda provincial y regional. En el plano externo, Chile y Estados Unidos se posicionan como los principales destinos internacionales: 21.006 toneladas fueron exportadas a Chile por un valor de $1.056 millones, mientras que la bentonita neuquina se envía a Estados Unidos para su uso en la elaboración de alimentos balanceados.

UOCRA anunció un doble aumento y bono extraordinario: cuánto cobrará un albañil por hora en octubre de 2025

Desde la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, la provincia destacó que la expansión minera se apoya en una gestión ambiental basada en evaluaciones técnicas, trazabilidad y buenas prácticas extractivas, con participación ciudadana en las distintas etapas del proceso.

En paralelo, se trabaja de manera coordinada con otros organismos provinciales en infraestructura habilitante —como caminos, energía y saneamiento— que mejora la eficiencia productiva y fortalece la competitividad de las operaciones.

Patagonia, la locación del narcoescándalo: Viedma-Trelew-Neuquén, el triángulo de intereses de Fred Machado

El crecimiento de la minería no metalífera neuquina se complementa con el desarrollo energético de Vaca Muerta, que demanda grandes volúmenes de insumos para obras civiles, caminos, plantas de tratamiento y plataformas de perforación. De esta forma, la provincia consolida un modelo de diversificación productiva donde la minería y la energía se retroalimentan como pilares del desarrollo económico regional.