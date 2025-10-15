El Gobierno nacional introdujo cambios en el pliego de licitación para la concesión de las principales represas de los ríos Limay y Neuquén, según lo dispuesto por una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La medida forma parte del concurso público nacional e internacional lanzado en agosto para definir a las nuevas operadoras privadas de los complejos Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

La resolución, emitida por el Ministerio de Economía, informa que las modificaciones se incorporaron a partir de las consultas realizadas por los interesados en el proceso de adjudicación. Según el texto oficial, se resolvió efectuar “una serie de aclaraciones y modificaciones en diferentes artículos del Pliego de Bases y Condiciones”, así como en sus “anexos y subanexos”, con el objetivo de “aclarar, mejorar, ampliar y corregir” los contenidos originales.

En ese marco, el Gobierno aprobó la Circular Modificatoria N° 4 (PLIEG-2025-113810028-APN-MEC), que pasa a formar parte del Concurso Público Nacional e Internacional N° 504/2-0001-CPU25. La norma también ordena su publicación durante tres días consecutivos en el Boletín Oficial, así como en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional (CONTRAT.AR), el portal del Banco Mundial (DGMARKET) y la página de la Secretaría de Energía.

El procedimiento de privatización se puso en marcha tras la aprobación del Decreto 590/2024, que autorizó la transferencia de las acciones de las cuatro sociedades concesionarias a la Secretaría de Energía, con el fin de concretar su venta mediante concurso público “sin base”. Las provincias de Neuquén y Río Negro participaron en la revisión de los pliegos y presentaron observaciones vinculadas a la operación, mantenimiento y control de los recursos hídricos, las cuales fueron incorporadas parcialmente en la versión final.

Las represas, construidas entre las décadas de 1970 y 1990, fueron privatizadas por primera vez en los años noventa y sus concesiones comenzaron a vencer en 2023. Desde entonces, el Gobierno nacional dispuso prórrogas sucesivas para asegurar la continuidad operativa de los complejos mientras se definía el nuevo marco contractual. La última extensión, vigente actualmente, establece que las empresas concesionarias continuarán al frente de las operaciones hasta el 31 de diciembre de 2025, o hasta que se concrete la adjudicación definitiva del concurso.

Con estas modificaciones, el proceso de licitación continúa en curso y mantiene la atención de los gobiernos provinciales, que reclaman mayor participación en la administración de los recursos hidroeléctricos del Comahue, considerados estratégicos tanto por su aporte energético como por su incidencia en la regulación de los caudales de los ríos Limay y Neuquén.