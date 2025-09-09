La Argentina Oil & Gas Expo 2025 abrió este lunes en La Rural de Buenos Aires con un debate centrado en la competitividad de Vaca Muerta frente a los principales polos hidrocarburíferos del mundo. El viceministro de Energía y Minería, Daniel González, aseguró que la formación neuquina mantiene costos 35% más altos que la cuenca Permian en Estados Unidos y advirtió sobre la urgencia de corregir esa brecha para sostener las inversiones.

“En Vaca Muerta seguimos 35% más caros que el Permian. El vaso medio lleno es que esa diferencia en una industria nueva, comparándose con las más eficientes del mundo, parecería no tan grave, pero dado el tamaño de la inversión necesaria para alcanzar una producción de 1,5 millones de barriles por día, estamos hablando de perforar cerca de 10.000 pozos. Cuando se hacen esas cuentas, la diferencia en total supera los 7.000 millones de dólares por año”, explicó González.

El funcionario vinculó esa situación con la necesidad de acceso a capital externo. “El obstáculo más grande hoy es el financiamiento y no nos podemos dar el lujo de tener costos más altos de los que hay en el resto del mundo”, agregó en su presentación durante la jornada inicial de la feria, que reúne a más de 400 compañías del sector.

Desde el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), su presidente Ernesto López Anadón reforzó la idea de ampliar la escala productiva. “Desde hace tiempo Vaca Muerta debería estar superando el millón de barriles diarios. La industria ya comenzó a trabajar para duplicar esas cifras”, señaló.

El directivo advirtió que la meta de 1,5 millón de barriles diarios requerirá un esfuerzo extraordinario. “Para alcanzar ese objetivo debemos pensar en una infraestructura equivalente a la de una nueva industria. Es una tarea compleja y extremadamente demandante”, sostuvo.

López Anadón también remarcó el peso de la cadena de valor presente en la exposición. Aquí se encuentran pymes nacionales, empresas internacionales y actores que, en conjunto, facturan en promedio 4.000 millones de dólares por año. Nos espera una tarea titánica, pero estoy convencido de que la industria cumplirá con sus objetivos”, concluyó.