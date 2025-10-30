El megaproyecto Argentina LNG, que encabeza YPF para exportar gas natural licuado (GNL) desde Vaca Muerta, sumará en los próximos días a un nuevo socio de escala global: la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC), de Emiratos Árabes Unidos.

Se trata de una de las mayores petroleras del mundo, que oficializará su incorporación durante la feria ADIPEC, el encuentro energético más importante del planeta, que se realizará en Abu Dabi desde el próximo lunes.

La novedad fue confirmada por la propia ADNOC en un contacto con la prensa internacional y luego ratificada por fuentes del sector. De concretarse, marcará la primera inversión directa de Medio Oriente en la cadena de valor del GNL argentino, consolidando una alianza estratégica que une tres continentes: América del Sur, Europa y Asia.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, viajará a Emiratos Árabes Unidos para participar del evento, donde también se espera la presencia del CEO de ADNOC, Sultan Ahmed Al Jaber, y de Claudio Descalzi, titular de la petrolera italiana Eni, que tuvo un rol central en impulsar el acuerdo.

EL ROL DE ENI Y LAS GESTIONES INTERNACIONALES

Las negociaciones para incorporar a ADNOC comenzaron a principios de 2024, a partir de la propuesta de Eni, que ya es socia de YPF en la segunda fase del proyecto Argentina LNG. La compañía italiana mantiene vínculos históricos con ADNOC, incluyendo una participación del 20% en ADNOC Refining y una alianza en proyectos offshore desde 2018.

Durante el encuentro CERAWeek 2024 en Houston, Estados Unidos, representantes de las tres petroleras —YPF, Eni y ADNOC— mantuvieron reuniones bilaterales donde definieron los lineamientos de cooperación. En esa misma instancia, YPF y Eni firmaron un memorando de entendimiento para el estudio conjunto del bloque OFF-4, en el offshore del Río de la Plata, un área bajo jurisdicción uruguaya donde la empresa argentina tiene derechos de exploración.

El acuerdo con ADNOC se firmará formalmente durante ADIPEC, y YPF buscará aprovechar el evento para avanzar también en la incorporación definitiva de Shell, con quien ya negocia desde 2023 su participación en el desarrollo conjunto de las fases 2 y 3 del plan de GNL.

EL MEGAPROYECTO EXPORTADOR DE GAS ARGENTINO

El plan Argentina LNG contempla tres fases de desarrollo, con una inversión total estimada en más de 85.000 millones de dólares y una capacidad proyectada de 18 millones de toneladas anuales (MTPA) de gas natural licuado para exportación.

La Fase 1, ya en ejecución, está liderada por el consorcio Southern Energy, integrado por Pan American Energy (PAE), Golar LNG, YPF, Pampa Energía y Harbour Energy. La decisión final de inversión (FID) se tomó por 15.000 millones de dólares y prevé el inicio de exportaciones desde la costa rionegrina en 2027, con un volumen inicial de 6 MTPA.

Las fases 2 y 3, donde se integran YPF, Eni, Shell y ahora ADNOC, contemplan la ampliación de la capacidad hasta 18 MTPA mediante dos unidades flotantes de licuefacción y la construcción de un gasoducto desde Vaca Muerta hasta Fuerte Argentino (Río Negro). Además, se analizan acuerdos con comercializadores globales —entre ellos, ExxonMobil— para garantizar contratos de venta a largo plazo.

UN PUNTO DE INFLEXIÓN PARA VACA MUERTA Y EL GNL ARGENTINO

La llegada de ADNOC representa un salto geopolítico y económico para Argentina, al vincular el desarrollo energético de Vaca Muerta con los principales mercados del mundo. La compañía árabe, que produce más de 4 millones de barriles equivalentes por día, aportará capital, tecnología y acceso a redes comerciales de Asia y Europa, consolidando el perfil exportador del país.

Fuentes cercanas al proyecto señalaron que “la participación de ADNOC no solo implica inversión, sino la validación internacional del potencial del GNL argentino como fuente confiable y competitiva de energía para las próximas tres décadas”.

En caso de cumplirse los plazos previstos, Argentina LNG permitirá al país iniciar exportaciones de gas natural licuado en 2027, transformando a la Patagonia norte en un nuevo polo energético global, con epicentro en Río Negro y el gas proveniente de Vaca Muerta.