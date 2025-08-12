Agosto de 2025 comenzó con un aumento en los precios de los combustibles en Argentina, con subas de hasta el 1,6% en nafta y gasoil, debido a la actualización parcial de los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), según el Decreto 522 firmado por el presidente Javier Milei. Esta suba se suma a incrementos previos del año, generando un escenario donde la inflación en combustible afecta directamente al consumidor.

Los aumentos en los precios de los combustibles generan presión sobre los consumidores, especialmente considerando que en los primeros ocho meses del año, el litro de nafta súper acumuló una suba de más del 14%. Frente a esto, las petroleras y bancos implementan estas promociones y descuentos como un mecanismo para mitigar el impacto sobre los usuarios.

Aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto ganan por hora y por mes en agosto de 2025

Este escenario pone en evidencia la importancia de la tecnología financiera y la digitalización como herramientas para ofrecer alternativas de ahorro a los consumidores en un contexto inflacionario y de aumento sostenido en los costos de los combustibles en Argentina.

YPF, AXION ENERGY Y PUMA LANZARON DESCUENTOS EN COMBUSTIBLES EN AGOSTO DE 2025

Las ofertas vigentes en este mes, con condiciones, topes y mecanismos para aprovecharlas son las siguientes:

YPF: OFERTAS Y BENEFICIOS

Socios Serviclub que paguen desde la App YPF escaneando el código QR pueden acceder a un 10% de descuento en nafta y diésel Infinia los lunes, si pagan con saldo en la app (tope semanal de $3.000, acumulable a $12.000 mensual).

escaneando el código QR pueden acceder a los lunes, si pagan con saldo en la app (tope semanal de $3.000, acumulable a $12.000 mensual). Hay un 3% de descuento extra todos los días entre 0 y 6 horas, incluso sin tope.

Socios del ACA obtienen un 5% de descuento todo el mes (tope mensual de $11.500).

Beneficios bancarios destacados incluyen:

Banco Macro : miércoles con MODO y Visa Platinum 20% (tope $15.000/mes) y Selecta con Visa Signature 30% (tope $25.000).

: miércoles con MODO y Visa Platinum 20% (tope $15.000/mes) y Selecta con Visa Signature 30% (tope $25.000). Banco Santander: jueves 20% (tope $15.000) más 10% extra en promociones especiales.

jueves 20% (tope $15.000) más 10% extra en promociones especiales. Banco Galicia: lunes 10% con Mastercard vía MODO (tope $10.000), Éminent 15% (tope $15.000) y adicionales por cuenta sueldo.

lunes 10% con Mastercard vía MODO (tope $10.000), Éminent 15% (tope $15.000) y adicionales por cuenta sueldo. Banco Ciudad: domingos 10% y Plan Sueldo/Jubilados 15%.

domingos 10% y Plan Sueldo/Jubilados 15%. Banco Nación: 15% todos los días con MODO BNA+ y Visa/Mastercard (tope $15.000).

15% todos los días con MODO BNA+ y Visa/Mastercard (tope $15.000). Banco Comafi, ICBC e Hipotecario también ofrecen descuentos específicos en días particulares.

La principal empresa de pollos en Argentina atraviesa una profunda crisis: despidos y pago de sueldos en cuotas

Los descuentos son acumulables con otros beneficios, pudiendo alcanzar un ahorro significativo, incluso por encima del 30% para quienes planifican y combinan correctamente sus cargas y medios de pago.

AXION ENERGY: DESCUENTOS MEDIANTE APP ON Y BANCOS

Con la app ON, los usuarios pueden acceder a un 10% de descuento los lunes y viernes en combustibles Quantium, con topes que varían según el nivel del usuario: $5.000 mensual para niveles 1 y 2, y $7.500 para niveles superiores. Para diésel, el tope es de $5.000 quincenales.

Beneficios bancarios incluyen:

Banco Nación: 10% todos los días (tope $15.000).

10% todos los días (tope $15.000). Banco Ciudad: domingos 10% y Plan Sueldo/Jubilados 15%.

domingos 10% y Plan Sueldo/Jubilados 15%. Banco Galicia: lunes con beneficios similares a YPF.

lunes con beneficios similares a YPF. Banco Comafi: domingos 10% (tope $7.000/semana).

domingos 10% (tope $7.000/semana). Banco BBVA, Banco del Sol también ofrecen promociones específicas durante la semana.

También hay promoción especial en algunos bancos para clientes con tarjetas de débito Brubank, con un 10% de reintegro los martes que puede llegar a $1.000 por compra, con hasta 4 compras.

PUMA ENERGY: DESCUENTOS SEMANALES Y PUNTOS

Todos los miércoles se aplica un 10% de descuento en nafta Súper, Premium e Ion Diesel , hasta 50 litros por día, pagando desde la app Puma Pris.

, hasta 50 litros por día, pagando desde la app Puma Pris. Cada carga suma puntos canjeables por vouchers con un valor acumulado de hasta $18.000.

con un valor acumulado de hasta $18.000. Banco Galicia ofrece descuentos los lunes, y Banco Comafi los viernes con descuentos de hasta 15%.

ofrece descuentos los lunes, y los viernes con descuentos de hasta 15%. Otros bancos como Banco Credicoop, Naranja X, Banco Nación, Patagonia y Columbia cuentan con promociones específicas los fines de semana o fechas concretas que permiten sumar descuentos adicionales.

Estas promociones, que incluyen descuentos directos, reintegros, puntos canjeables y beneficios por horarios nocturnos (3% entre 0 y 6 horas), pueden permitir ahorros sustanciales, llegando hasta un 30% en algunos casos. El uso combinado de aplicaciones móviles propias de las petroleras, billeteras digitales y tarjetas de diversos bancos es clave para maximizar estos beneficios.

Chile confirmó la suspensión de la importación de carne y le cerró las puertas a los productos argentinos

Es recomendable que los consumidores planifiquen sus cargas, aprovechen las fechas específicas y utilicen los medios de pago que ofrecen mayores descuentos para compensar parcialmente los incrementos en los precios y optimizar su presupuesto familiar en combustibles.

Con información de TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR