El consumo de combustibles en el país mostró en agosto de 2025 un leve crecimiento interanual, impulsado principalmente por los productos premium. Sin embargo, la situación no fue homogénea: Neuquén y Río Negro registraron caídas superiores al 2%, en contraste con otras provincias que lograron sostener el aumento en la demanda.

Panorama nacional: leve repunte pero con contrastes

De acuerdo con los datos difundidos por el sitio especializado Surtidores, la venta de nafta premium creció 15,56% interanual y el gasoil grado 3 un 10%, reflejando que los productos de mayor valor continúan ganando espacio en el mercado. En sentido contrario, la nafta súper cayó 0,86% y el diésel grado 2 se desplomó 9,29%.

En el total del país, ocho provincias exhibieron índices positivos de consumo, encabezadas por Santiago del Estero (10,65%), Buenos Aires (7,01%) y San Juan (6,82%). En cuanto al volumen total de ventas, la provincia de Buenos Aires lideró con 490.833 m³, seguida por Córdoba (151.126 m³), Santa Fe (115.012 m³) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (89.789 m³).

Neuquén y Río Negro: caída en el consumo

En la región patagónica norte, las estadísticas marcaron una tendencia diferente. Neuquén registró una baja interanual del 2,53%, pasando de 35.763 m³ en agosto de 2024 a 34.858 m³ en el mismo mes de 2025. Por su parte, Río Negro retrocedió 2,23%, con una caída de 42.333 m³ a 41.391 m³.

Estos números se suman a un escenario de desaceleración en otras jurisdicciones del país. La baja más marcada se observó en CABA, con una caída del 11,72%, que acumula siete meses consecutivos en retroceso. También sobresalieron las disminuciones de Misiones (-10,56%) y Santa Cruz (-6,52%).

Empresas: cuáles crecieron más

En el análisis por compañías, Gulf se posicionó como la de mayor crecimiento interanual, con una suba del 9,55%, seguida por YPF, que avanzó 4,88%.

En cuanto a los productos, la nafta premium se consolidó como la de mayor incremento, mientras que el diésel de menor calidad sufrió la mayor retracción.