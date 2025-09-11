Chevron planea aumentar la producción de petróleo en su bloque El Trapial, dentro de la formación Vaca Muerta, hasta alcanzar los 30.000 barriles diarios hacia finales de 2025. Actualmente, el yacimiento neuquino produce alrededor de 25.000 barriles diarios, según confirmó este martes la presidenta ejecutiva de la filial argentina, Ana Moneto, durante su exposición en la Argentina Oil & Gas Expo (AOG 2025).

La directiva destacó la calidad de los recursos de la cuenca neuquina, a la que describió como “una roca de un tamaño similar al de Bélgica”, aunque remarcó que el desarrollo futuro depende de un marco que incentive capitales de largo plazo. “Tenemos que seguir trabajando en todos los ámbitos para dar las condiciones para estimular y atraer más inversión”, señaló.

Moneto planteó que el país necesita un entorno regulatorio “más estable y previsible” y condiciones que permitan “los movimientos de capital”, junto con reglas claras que respeten las inversiones ya realizadas. También hizo hincapié en la necesidad de que los costos se mantengan en línea con los estándares internacionales y de preservar “políticas de libre mercado” como clave para el crecimiento sostenido.

En su visión, el potencial de la formación neuquina puede consolidarse solo si se alinean estos factores. “Si tenemos todos esos elementos dados, tenemos un gran futuro juntos”, concluyó.