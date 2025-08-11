YPF cerró el segundo trimestre de 2025 con un balance marcado por la baja de los precios internacionales del petróleo y el costo de corto plazo de desprenderse de áreas maduras. La compañía registró una disminución interanual del 6% en sus ingresos, un incremento del 18% en su deuda y una caída de sus utilidades, que pasaron de USD 535 millones en 2024 a USD 58 millones.

La contracción del precio del barril fue uno de los factores centrales, con una baja del 16% en dólares respecto al año anterior y una caída del 10% en los combustibles en el mercado local. A esto se sumó una merma del 0,4% en la producción de crudo, afectada por una reducción del 23,6% en las áreas convencionales, producto de las ventas realizadas en el marco del Plan Andes.

La estrategia busca concentrar inversiones en Vaca Muerta. En este segmento, la producción de petróleo creció 28,1% interanual y la de gas 19%, lo que permitió reducir los costos de extracción un 24%, hasta USD 12,3 por barril. Fuentes de la empresa indicaron que, sin los campos maduros, el costo total de extracción hubiera rondado los USD 7,5 por barril equivalente.

Según Matías Cattaruzzi, analista de Adcap, se trata de “un año de transición”. Explicó que los mayores gastos en la salida de activos maduros se concentraron en los primeros dos trimestres y que “a fines de 2025, el mayor peso del shale en la producción impactará positivamente en la generación de caja”.

Otros factores que favorecieron el trimestre fueron un repunte del 3% en las ventas de combustibles en el mercado interno y un incremento del 6% en la producción de gas natural respecto al trimestre anterior.

En paralelo, YPF avanzó en otros frentes estratégicos: cerró la compra de las áreas La Escalonada y Rincón de la Ceniza a TotalEnergies por USD 500 millones, confirmó junto a Southern Energy la inversión para un segundo buque de GNL en Río Negro y completó el financiamiento para el oleoducto Vaca Muerta Sur.

El presidente de la compañía, Horacio Marín, destacó ante accionistas el potencial de las áreas adquiridas: “La producción promedio del shale es de un millón de barriles por pozo; en estos bloques es de 1,5 millones o más, con mayor productividad que cualquier otro”.