Argentina proyecta récord histórico en la producción de gas y petróleo en 2025

La producción argentina de hidrocarburos se encamina a cerrar 2025 con cifras históricas. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el país alcanzará la producción de petróleo más elevada desde 1998 y la de gas natural se ubicará como la mayor de toda su historia, impulsadas principalmente por el desarrollo de la cuenca neuquina y la consolidación de Vaca Muerta.

Entre enero y julio, la extracción de gas creció un 4% y la de petróleo un 11% respecto al mismo período de 2024. De acuerdo con el estudio, el 60% del crudo producido en lo que va del año corresponde al segmento no convencional, cuando en 2020 representaba menos del 25% y en 2015 apenas el 5%. El salto productivo posiciona a Vaca Muerta como la base estructural de la matriz energética argentina.

El reporte también señala que la finalización de obras de transporte energético y la apertura de mercados regionales resultaron factores clave para sostener el crecimiento. La nueva etapa del Gasoducto Perito Moreno fortalece el abastecimiento en Buenos Aires y la Región Centro, mientras que la reversión del Gasoducto Norte permitirá ampliar la provisión hacia provincias del NOA y, en el mediano plazo, exportar gas a Bolivia y Brasil. En paralelo, el Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) se proyecta como la infraestructura esencial para expandir las exportaciones de crudo por el Atlántico.

El contexto regional también abre oportunidades. La BCR subraya que la caída de la producción gasífera en Bolivia genera espacio para que Argentina incremente sus ventas externas a países limítrofes. En esta línea, la balanza energética nacional ya muestra el superávit más alto en 35 años. En el primer semestre, las exportaciones de energía crecieron un 11% interanual, mientras que las importaciones cayeron más de un 23%. En el caso del gas, la reducción de compras externas llegó al 46% interanual en los primeros seis meses del año.

El informe concluye que el complejo petrolero-petroquímico se consolida como el segundo mayor exportador del país. Actualmente, las ventas externas de petróleo y gas representan más del 13% del total exportado por Argentina, cuando en 2020 equivalían a menos del 6% y en 2015 al 3,7%. A la vez, la participación de la energía en las importaciones se redujo a menos del 5% en la primera mitad del año, el nivel más bajo en 21 años, luego de haber llegado al 16% en 2022.