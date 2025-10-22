La producción petrolera argentina está a un mes de alcanzar un nuevo récord histórico, impulsada por la expansión sostenida de Vaca Muerta. En septiembre, la Secretaría de Energía de la Nación registró una extracción promedio de 842.777 barriles por día, un aumento del 2,06% respecto de agosto y el mayor volumen desde mayo de 1998, cuando se había alcanzado el máximo histórico de 858.329 barriles diarios.

El crecimiento se explica casi exclusivamente por el desempeño del shale oil neuquino, que representó el 64,9% del total nacional, con una producción de 547.271 barriles por día. Este segmento no convencional compensó la caída del petróleo convencional y consolidó a Neuquén como epicentro energético del país. En la provincia, la producción total llegó a 566.966 barriles diarios, una cifra récord que confirma el ritmo ascendente de los desarrollos en la cuenca.

Aguinaldo, aumento y bono: ANSES confirmó triple pago para jubilados y pensionados en diciembre de 2025

El avance productivo se apoya en la mayor disponibilidad de infraestructura de transporte. La ampliación del sistema de Oleoductos del Valle (Oldelval), a través del plan Duplicar Plus, eliminó los principales cuellos de evacuación de crudo hacia Puerto Rosales, en Bahía Blanca. El sistema cuenta hoy con una capacidad ociosa estimada en 80.000 barriles diarios, lo que permite absorber nuevos incrementos de producción.

Además, se encuentra en ejecución el oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), que unirá Allen con Punta Colorada, en Río Negro, y que se perfila como la principal vía de exportación de crudo argentino. La obra, actualmente en un 37% de avance, prevé iniciar operaciones en noviembre de 2026 con una capacidad inicial de 180.000 barriles por día, ampliable a 500.000 hacia 2027, según los planes de la operadora YPF.

Pareja desaparecida en Comodoro: ampliaron el operativo a 40 km y agregaron más personal y tecnología

La combinación de infraestructura disponible y crecimiento del shale oil genera las condiciones para que el país supere en los próximos meses el récord histórico de 1998, cuando la producción provenía exclusivamente de yacimientos convencionales. “De mantenerse el ritmo de conexión de pozos observado en septiembre, Argentina podría alcanzar el millón de barriles diarios hacia 2027”, indicaron fuentes al sitio especializado Energía On.

El repunte petrolero también impacta en la balanza comercial energética. En lo que va de 2025, las exportaciones de crudo crecieron más del 40% interanual, con envíos hacia Chile y el Atlántico Sur. El petróleo neuquino representa una fuente central de divisas para el país y explica buena parte del superávit energético estimado en USD 6.000 millones para este año.