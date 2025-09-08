La Argentina Oil & Gas Expo (AOG 2025), la feria más relevante de la industria hidrocarburífera nacional, comenzará este lunes 8 de septiembre en el predio de La Rural, en Buenos Aires. Organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y Messe Frankfurt Argentina, el evento se extenderá hasta el jueves 11, con una superficie de 35.000 metros cuadrados, más de 400 empresas expositoras y alrededor de 25.000 visitantes proyectados.

El encuentro llega con un contexto de récord productivo en Vaca Muerta, que en julio aportó más de 500.000 barriles de petróleo diarios, consolidándose como el epicentro de la energía argentina. Buena parte de la agenda estará dedicada al desarrollo de la formación neuquina, con la participación de operadoras, empresas de servicios, constructoras de ductos y proveedores de tecnología.

La presencia provincial también tendrá un papel destacado. Neuquén, junto con Río Negro, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz y Mendoza, contará con stands institucionales y presentaciones. En paralelo, se sumarán delegaciones de 13 países, entre ellos Alemania, China, Brasil, Estados Unidos y Canadá, en un marco de creciente interés internacional por los recursos argentinos.

Entre las actividades centrales figura el 5° Congreso Latinoamericano de Perforación, Terminación e Intervención de Pozos, que reunirá a técnicos y empresas de servicios de toda la región. Además, el Innovation Day abordará en cuatro bloques temáticos las tendencias de digitalización y transición energética, mientras que la jornada Jóvenes Oil & Gas (JOG) ofrecerá actividades gratuitas para estudiantes y graduados que buscan incorporarse a la industria.

Como cada edición, uno de los momentos más esperados será el Encuentro de CEOs, que reunirá a los principales referentes de YPF, Tecpetrol, Vista, Pan American Energy, Chevron y Pluspetrol, entre otros. La feria también sumará este año la “Plaza de Máquinas”, con exhibiciones de maquinaria pesada y soluciones tecnológicas aplicadas al oil & gas.

El evento incluirá rondas de negocios para vincular a potenciales compradores internacionales con productores locales en condiciones de exportar, además de conferencias sobre financiamiento, regulaciones, sustentabilidad y perspectivas de exportación de hidrocarburos. Con esta edición, la AOG Expo 2025 se consolida como el espacio clave para debatir el futuro del sector energético argentino, con Vaca Muerta como motor de atracción y de nuevas inversiones.

Grilla de la AOG Expo 2025, día por día

Lunes 8 de septiembre

* 08:30 a 14:30: Jornada de Jóvenes Profesionales – Pabellón Rojo

* 09:00 a 15:30: Innovation Day – Pabellón Blanco (arancelado)

* 16:00 a 17:00: Acto de inauguración – Auditorio Pabellón Rojo

* 17:00 a 18:30: Encuentro con los CEOs

Speakers:

* 17:00-17:30hs: Ricardo Markous (Tecpetrol) – Sergio Mengoni (TotalEnergies)

* 17:35-18:05hs: Francisco di Raimondo (Motomecánica) – Mary Esterman (Spark Energy)

* 18:10-18:30hs: Horacio Marín (YPF)

Martes 9 de septiembre

* – 8:30 a 17:00: 5° Congreso Latinoamericano de Perforación, Terminación e Intervención de Pozos – Pabellón Blanco (Inscripción arancelada)

* 15:30 a 17:00: Mesa Redonda: “Abandono de pozos”.

* – 14:00 a 16:00: Conferencias “Economía y financiamento de la Energía en la Argentina” – Auditorio Principal – Pabellón Rojo – Hall 4

* 14:00 a 15:00: “Diálogo sobre Economía, Energía y Finanzas”

* (Zuchovicki – Dreizzen)

* 15:00 a 16:00: “Financiamiento del O&G, mirada desde el sector bancario”

* (Bancos – Pablo Fernández Blanco)

* – 14:00 a 19:00: Ciclo de conferencias en la AOG – AUDITORIO B – Hall 3

* 14:00 a 16:00: Comisión de Compliance

* “Compliance en la gestión de grandes proyectos”

* 16:00 a 17:00: Comisión de Planeamiento y Análisis Económico

* “¿Cuántas divisas genera y generará la industria hidrocarburífera para la Argentina?”

* (Presentación de informe)

* 18:00 a 19:00: Comisión de Sustentabilidad

* “Escenarios de desarrollo sostenible. ¿Cuál es la hoja de ruta hoy?”

* 17:00 a 18:30: Encuentro con los CEOs

Speakers

* 17:00-17:30hs: Martín Rueda (Harbour Energy) – Ana Simonato (Chevron), Julián Escuder (Pluspetrol)

* 17:35-18:05hs: Alejo Calcagno (Techint Ing y Const) – Carlos Mundín (BTU) y Pablo Brotier (SACDE)

Miércoles 10 de septiembre

* – 8:30 a 17:00: 5° Congreso Latinoamericano de Perforación, Terminación e Intervención de Pozos – Pabellón Blanco (Inscripción arancelada)

* 14:00 a 15:00: Mesa Redonda: “Optimización y Eficiencia de los Controles Organizacionales y Administrativos de la Gestión de Riesgos”.

* 15:30 a 17:00: Mesa Redonda: “IA y optimización de parámetros de perforación”.

* – 14:00 a 16:00: Evento internacional IAPG-IBP: “Los Desafíos de la integración gasífera en el Cono Sur” – Auditorio Principal – Pabellón Rojo – Hall 4

* – 14:00 a 19.00: Ciclo de conferencias en la AOG – Auditorio B – Hall 3

* 14:00 a 15:00: Com. DEI: “Inclusión como eje de crecimiento” (Presentación informe)

* 15:00 a 16:00: Com. RR.HH.: “IA en la gestión de las personas en la industria”

* 15:00 a 16:00: Com. Offshore: “Aportes clave del estudio del Upstream offshore en el Mar Argentino” (Presentación informe) (IMPORTANTE: Auditorio A)

* 16:00 a 17:00: Com. Planeamiento y Análisis Económico: “Cuántos y cuáles servicios requerirá el desarrollo de Vaca Muerta? (Presentación informe)

* 17:00 a 18:00: Com. Prevención de Daños: “Presentación de Sistema Único de Solicitud de Interferencias – S.U.S.I. ”

* 18:00 a 19:00: Com. DEI: “Red de Mujeres: acercar mujeres a la industria de la Energía”

* 17:00 a 18:30: Encuentro con los CEOs

Speakers

* 17:00-17:30: Ricardo Hösel (Oldelval), Tomás Córdoba (Compañía MEGA)

* 17:35-18:05hs: Jorge Vidal (SLB), Héctor Gutiérrez (Halliburton), Adrián Martínez (Calfrac) y Andrea Previtali (Tenaris)

* – Jueves 11 de septiembre

* – 8:30 a 17:00: 5° Congreso Latinoamericano de Perforación, Terminación e Intervención de Pozos – Pabellón BLANCO (Inscripción arancelada)

* 15:30 a 17:00: Mesa Redonda: “Refractura de pozos No Convencionales”

* – 14:00 a 16.00: Ciclo de conferencias en la AOG – Auditorio B – Hall 3

* 14:00 a 15:00: Conferencia “EITI: Transparencia en las industrias extractivas” (Presentación informe)

* 15:00 a 16:00: Com. Prevención de Daños: “Nuestro desafío permanente”

* 17:00 a 18:30: Encuentro con los CEOs

Speakers

* 17:00-17:30hs: Leonardo Brkusic (GAPP), Inés María Gerbaudo (Cluster de PGyMin Cordoba) y Daniel González (Centro Pyme Adeneu)

* 17:35-18:05hs: Oscar Sardi (TGS), Daniel Ridelener (TGN) y Hernàn Pardo (Camuzzi)

Las conferencias se desarrollarán desde el martes al jueves, de 13 a 20, en el Auditorio B del Hall 3.