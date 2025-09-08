Las principales operadoras de Vaca Muerta rubricarán este lunes 8 de septiembre un acuerdo con la provincia de Neuquén para financiar y ejecutar la construcción de un bypass en Añelo, considerado estratégico para la seguridad vial y el desarrollo logístico de la cuenca. La firma se realizará a las 15:30 en el salón A de La Rural, en el marco de la Argentina Oil & Gas Expo 2025, y reunirá al gobernador Rolando Figueroa con los máximos directivos de las compañías participantes.

El proyecto prevé la repavimentación parcial de las rutas provinciales 8 y 17, así como la construcción de un nexo de conexión entre ambas para desviar el tránsito pesado que atraviesa Añelo. En total, se intervendrán 51 kilómetros, complementando las tareas que ya inició el gobierno provincial. La iniciativa apunta a reducir la congestión y mejorar la seguridad en la principal localidad vinculada al desarrollo de Vaca Muerta.

Para su ejecución, YPF, Pluspetrol, PAE, Vista Energy, Pampa Energía, Tecpetrol, Chevron, Phoenix Global Resources y Total Austral conformaron un fideicomiso administrado por TMF. El esquema establece que las compañías actuarán como fiduciantes, aportando los fondos necesarios, mientras que la provincia recibirá la obra una vez finalizada para operar y mantenerla bajo un sistema de peaje durante quince años. Los ingresos cubrirán los costos de mantenimiento y eventuales excedentes se repartirán entre Neuquén y el fideicomiso, en proporción a los tramos construidos por cada parte.

El acuerdo contará con la presencia del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; el country manager de Pluspetrol, Julián Escuder; el CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous; el upstream managing director de PAE y, Fausto Caretta; el director de operaciones de Vista Energy, Matías Weissel; el director ejecutivo de E&P de Pampa Energía, Horacio Turri; el country manager de Total Austral, Sergio Mengoni; la country manager de Chevron Argentina, Ana Simionato; y el CEO de Phoenix Global Resources, Pablo Bizzotto.

El denominado “bypass de Añelo” busca aportar infraestructura crítica para acompañar la expansión de la producción de hidrocarburos y su evacuación hacia los principales ductos de transporte, sin requerir aportes del Tesoro provincial. Con esta iniciativa, la industria petrolera avanza en un modelo de financiamiento mixto para obras de infraestructura vial vinculadas directamente a la actividad de Vaca Muerta.