La compañía Aluvional, dedicada al procesamiento de arenas silíceas utilizadas en la estimulación hidráulica de pozos no convencionales, anunció el traslado de su planta de procesamiento al yacimiento Bajada del Palo, uno de los principales bloques productivos de Vaca Muerta. La decisión forma parte de una estrategia de relocalización logística orientada a mejorar la eficiencia y asegurar el abastecimiento del insumo en la Cuenca Neuquina.

El movimiento implica una reestructuración operativa que busca acercar la producción de arenas a los centros de mayor actividad hidrocarburífera. Actualmente, el transporte de este insumo representa uno de los costos logísticos más elevados de la cadena de valor no convencional. Con la nueva ubicación, Aluvional proyecta reducir tiempos de traslado, optimizar el flujo de suministro y disminuir la huella ambiental vinculada al transporte de materiales.

Final de bandera verde por Manantiales Behr: YPF define quién se queda con su última joya en Chubut

Según informó la empresa, el cronograma de traslado se iniciará en el cuarto trimestre de 2025, mientras que la puesta en marcha de la nueva planta está prevista para el primer trimestre de 2026. En su emplazamiento actual, la compañía opera una instalación de alta capacidad, equipada con sistemas de atrición, lavado y filtrado en húmedo, que permiten eliminar impurezas y alcanzar la granulometría adecuada para la fractura hidráulica.

La planta procesa en promedio 130 toneladas de arena cruda por hora, volumen que posiciona a Aluvional entre los principales proveedores de arenas técnicas del país. La empresa, subsidiaria de Vista Energy, adaptará su esquema productivo a un modelo de arenas de cercanía, mediante el cual procesará materiales provenientes de distintos yacimientos ubicados dentro del radio operativo de los bloques de Vista y de otras operadoras.

La Cámara Minera de Santa Cruz advirtió que la nueva ley 90/10 es “de difícil cumplimiento” y pidió un plan progresivo de aplicación

La estrategia acompaña el proceso de consolidación logística e industrial de Vaca Muerta, donde las compañías de servicios y de insumos críticos buscan integrarse a los polos productivos para reducir costos estructurales. Con este cambio, Aluvional apunta a fortalecer su posición como proveedor clave de arenas para la fractura hidráulica y a sostener el crecimiento del desarrollo no convencional en la región.