La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) resolvieron este domingo sumar 137.000 barriles diarios a la producción mundial a partir del mes próximo, en un gesto de cautela frente a un escenario de sobreoferta. Sin embargo, para Fereidun Fesharaki, presidente emérito de FGE NexantECA, el ajuste no evitará un retroceso en las cotizaciones internacionales del crudo. En declaraciones a Bloomberg Television, el especialista estimó que el precio del barril podría caer por debajo de los US$60 a finales de este año y durante el primer trimestre de 2026.

“Un promedio de US$50 es definitivamente posible, y eso tendrá un gran impacto en la producción de esquisto de Estados Unidos. Así que el lado de la oferta bajará, lo que también dará un impulso a los precios”, explicó Fesharaki. El consultor subrayó que todavía no se ha visto el efecto pleno de la salida de inversiones en la industria, lo que añade incertidumbre al equilibrio entre oferta y demanda.

El mercado había anticipado una reducción más significativa de los recortes de producción. La reacción fue moderada: el Brent superó los US$66 por barril tras la decisión, luego de que los futuros se ubicaran en mínimos hacia el cierre de la semana pasada. Para Fesharaki, la OPEP podría “doblar o triplicar” el ritmo de aumentos si comprueba que el mercado absorbe sin sobresaltos los nuevos volúmenes. “Hasta que no se vea realmente que los inventarios se acumulan, no habrá impacto en los precios”, advirtió.

La perspectiva de precios bajos supone un desafío para países productores como Estados Unidos, cuya industria de shale depende de un umbral mínimo de rentabilidad cercano a los US$55 por barril. También agrega presión sobre proyectos de alta inversión, como los de aguas profundas y los vinculados a gas natural licuado (GNL), que requieren condiciones de mercado estables.