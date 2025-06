Alberto Weretilneck pidió mayor compromiso de la industria energética con Río Negro

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, planteó la necesidad de una mayor participación de la industria energética en el sostenimiento del desarrollo regional. Lo hizo en el cierre de las 12° Jornadas de EnergíaOn organizadas por el Diario Río Negro, donde compartió un panel con su par de Neuquén, Rolando Figueroa. El mandatario provincial señaló que el sector privado debe acompañar el esfuerzo fiscal y operativo que realizan las provincias, y reiteró el reclamo al Gobierno Nacional por el deterioro de las rutas.

“Necesitamos que la industria entienda que a los gobiernos hay que acompañarlos. No somos adversarios”, afirmó Weretilneck ante referentes empresariales y autoridades de todo el país. Destacó que Río Negro garantiza condiciones favorables para la inversión, como estabilidad política, seguridad jurídica, previsibilidad económica y licencia social.

Reclamo por recursos y equidad fiscal

Durante su exposición, el mandatario recordó que Río Negro fue la primera provincia en adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y que cada proyecto aprobado en ese marco cuenta con su propia ley, lo que fortalece la seguridad jurídica. Subrayó que, a pesar de estos aportes, la provincia no recibe ingresos directos por las exportaciones de hidrocarburos: “Río Negro no cobra regalías, no cobra Ingresos Brutos porque la exportación no puede ser gravada. El Impuesto a las Ganancias lo percibe Nación y las retenciones también”.

En ese contexto, reclamó que las obras de infraestructura social —como hospitales y escuelas técnicas— sean financiadas también con aportes privados. “No podemos seguir trasladando ese esfuerzo al resto de los rionegrinos. Es hora de que la industria empiece a devolver lo que recibe”, expresó.