El gobierno de Río Negro formalizó este viernes un acuerdo con el consorcio VMOS SA —integrado por las principales petroleras del país— que establece las condiciones para el desarrollo del proyecto Vaca Muerta Oil Sur. El entendimiento compromete ingresos por más de 1.000 millones de dólares en 13 años para la provincia, y habilita la construcción del oleoducto de 470 kilómetros entre Allen y Punta Colorada.

El acto se realizó en Viedma y fue encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck, quien estuvo acompañado por la secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini. También participaron los máximos representantes del consorcio empresario. Según el gobierno provincial, este proyecto representa “el mayor desembolso privado de la historia rionegrina” y posiciona a la provincia como nodo logístico para la exportación de crudo.

Según indicaron desde el Gobierno de Río Negro, el convenio contempla un aporte inicial de 60 millones de dólares a abonar dentro de los dos meses siguientes a la firma, además de transferencias anuales por distintos conceptos, incluyendo un fondo comunitario de US$ 40 millones, cánones por uso portuario, tasas ambientales y de fiscalización, e ingresos brutos.

Distribución de ingresos y obligaciones asumidas

El total de ingresos estimados en el acuerdo asciende a US$ 1.005 millones durante el período 2025-2038. El desglose incluye:

* US$ 60 millones como pago único inicial.

* US$ 40 millones anuales por “aporte comunitario”.

* US$ 14 millones por año en concepto de canon portuario.

* US$ 2 millones anuales por tasa ambiental, con cláusula de ajuste.

* US$ 1,05 millones al año para control y fiscalización.

* US$ 18,5 millones anuales en concepto de ingresos brutos.

Además, el acuerdo incorpora cláusulas que obligan a las empresas a contratar al menos un 80% de mano de obra radicada en la provincia, y a adquirir bienes y servicios en empresas locales. También se establece que VMOS SA deberá fijar su domicilio fiscal y legal en Río Negro.

Infraestructura y marco institucional

El convenio viabiliza la construcción del oleoducto Allen–Punta Colorada, atravesando 13 ejidos municipales, y la instalación de una terminal petrolera onshore y offshore en el Golfo San Matías, en cercanías de Sierra Grande. Estas obras permitirán despachar hasta 125 millones de barriles por año.

En paralelo, se acordó un régimen de estabilidad fiscal por 30 años y un esquema de control ambiental permanente, con participación de universidades públicas, INVAP y organismos técnicos. La provincia, por su parte, se comprometió a garantizar la disponibilidad de tierras necesarias para la traza y a transferir permisos ambientales.

Implicancias estratégicas

El acuerdo se enmarca en la estrategia provincial para consolidar su rol en la cadena logística del sector energético. Desde el Ejecutivo rionegrino destacaron que más del 95% del movimiento de insumos y producción de Vaca Muerta atraviesa territorio provincial. Con esta obra, Río Negro busca avanzar en su aspiración de convertirse en un actor activo del mercado exportador de energía.

Según datos oficiales, VMOS SA invertirá US$ 2.500 millones en total para ejecutar el proyecto. El consorcio está integrado por YPF, Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, GyP, Chevron y Shell.

El gobernador Weretilneck afirmó que el convenio “no es un acuerdo más, sino un punto de inflexión” para la provincia. “No somos una provincia de paso: somos parte de la infraestructura energética nacional y este proyecto lo confirma”, señaló durante la firma del acuerdo.