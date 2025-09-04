La petrolera Aconcagua, fundada por exdirectivos de YPF y dedicada históricamente a la producción convencional de petróleo, concretó una reestructuración de pasivos por US$220 millones y un cambio de conducción. La compañía quedó bajo el control de Tango Energy, subsidiaria de Vista Energy y Trafigura, que tomó una participación accionaria del 93%.

El nuevo CEO será Pablo Iuliano, también exYPF, con experiencia en el desarrollo inicial de Vaca Muerta hace más de una década.

Los activos de Aconcagua se concentran en bloques convencionales en Mendoza, Neuquén y Río Negro, pero la nueva gestión adelantó que el futuro estará en los proyectos no convencionales, particularmente en Río Negro, donde la provincia busca ampliar su participación en Vaca Muerta.

“Creemos que el futuro de la compañía está en el no convencional y que esos activos potenciarán el crecimiento de la firma”, explicó a Bloomberg Línea una fuente de la nueva administración.

El cambio responde al declino de las reservas convencionales y a los mayores costos de extracción, en contraste con el menor OPEX del shale. Esta misma lógica llevó a Vista Energy y YPF a reorientar sus carteras hacia Vaca Muerta y desprenderse de campos maduros.

Proyectos en la región

La apuesta de Aconcagua se suma a otras iniciativas en la zona. Phoenix Global Resources avanza en los bloques Confluencia Norte y Confluencia Sur, mientras que también avanza el desarrollo del área Cinco Saltos Sur.

En este contexto, Río Negro empieza a posicionarse como un actor con mayor participación en la explotación no convencional, tradicionalmente concentrada en Neuquén.

La reestructuración financiera

El 28 de agosto, la firma Valo Columbus, asesora de Aconcagua, anunció la reestructuración integral de pasivos. El proceso alcanzó una adhesión consolidada del 95% en el canje de obligaciones negociables y pagarés bursátiles, y del 100% en préstamos bancarios, sin quita de capital.

La operación incluyó la emisión de obligaciones negociables en dólares con cupones de entre 3% y 7%, con vencimiento en 2032.

Además, Tango Energy realizó una capitalización de US$36 millones para fortalecer el patrimonio de la empresa. “El ingreso de Vista y Trafigura como accionistas aportó confianza y respaldo al canje”, destacó Nicolás Sibecas, cofundador de Inversiones Andinas, en el podcast La Estrategia del Día.