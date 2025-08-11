Aconcagua Energía atraviesa una etapa crítica. Pablo Iuliano, exCEO de YPF y fundador de Tango Energy, advirtió que sin un acuerdo de reestructuración con el 90% de los acreedores, la compañía “irá a la quiebra”. La declaración fue realizada en el evento “Credit Update 2 Aconcagua Energía”, donde se expuso el estado financiero de la operadora.

La empresa, sexta productora de hidrocarburos de Argentina, mantiene una deuda exigible superior a USD 260 millones, compuesta por USD 200 millones en obligaciones negociables y USD 60 millones en compromisos bancarios, pagarés y de comercio. A esto se suman USD 140 millones en volúmenes de petróleo y gas pendientes de entrega a Vista Energy, con la que mantiene un contrato firmado en 2023.

Ese acuerdo permitió a Aconcagua operar cuatro áreas convencionales en Río Negro, aunque con la obligación de entregar el 40% del petróleo y el 100% del gas producido hasta 2027. Actualmente, esas áreas representan el 80% de la producción de la compañía. Según el CFO, Javier Basso, incumplir el contrato implicaría perder esos activos y mantener el 100% de los costos con solo el 20% de la producción.

Iuliano precisó que Tango Energy evalúa una inyección de capital, condicionada a la reestructuración de la deuda. “El aporte no será para saldar deuda vieja, sino para reactivar operaciones y ejecutar un nuevo plan de gestión”, señaló. La propuesta incluye cumplir el acuerdo con Vista y avanzar hacia la titularidad de las áreas.

En el escenario de reestructuración, Vista Energy reduciría temporalmente el cobro por la operación de los bloques al 20% de la producción de petróleo hasta recuperar el volumen acordado, extendiendo el plazo hasta 2029.