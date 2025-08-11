Aconcagua Energía define su futuro: advierten que, sin reestructuración, la empresa irá a la quiebra
La sexta productora de hidrocarburos del país enfrenta una deuda de más de USD 260 millones. El ingreso de capital por parte de Tango Energy depende de un acuerdo con el 90% de los acreedores, cuyo plazo vence el 14 de agosto.
Aconcagua Energía atraviesa una etapa crítica. Pablo Iuliano, exCEO de YPF y fundador de Tango Energy, advirtió que sin un acuerdo de reestructuración con el 90% de los acreedores, la compañía “irá a la quiebra”. La declaración fue realizada en el evento “Credit Update 2 Aconcagua Energía”, donde se expuso el estado financiero de la operadora.
La empresa, sexta productora de hidrocarburos de Argentina, mantiene una deuda exigible superior a USD 260 millones, compuesta por USD 200 millones en obligaciones negociables y USD 60 millones en compromisos bancarios, pagarés y de comercio. A esto se suman USD 140 millones en volúmenes de petróleo y gas pendientes de entrega a Vista Energy, con la que mantiene un contrato firmado en 2023.
Ese acuerdo permitió a Aconcagua operar cuatro áreas convencionales en Río Negro, aunque con la obligación de entregar el 40% del petróleo y el 100% del gas producido hasta 2027. Actualmente, esas áreas representan el 80% de la producción de la compañía. Según el CFO, Javier Basso, incumplir el contrato implicaría perder esos activos y mantener el 100% de los costos con solo el 20% de la producción.
Iuliano precisó que Tango Energy evalúa una inyección de capital, condicionada a la reestructuración de la deuda. “El aporte no será para saldar deuda vieja, sino para reactivar operaciones y ejecutar un nuevo plan de gestión”, señaló. La propuesta incluye cumplir el acuerdo con Vista y avanzar hacia la titularidad de las áreas.
En el escenario de reestructuración, Vista Energy reduciría temporalmente el cobro por la operación de los bloques al 20% de la producción de petróleo hasta recuperar el volumen acordado, extendiendo el plazo hasta 2029.