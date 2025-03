Aceleran gestiones por incentivos a las cuencas maduras: baja de retenciones a la exportación y reducción de regalías para no convencionales en Chubut

El senador Carlos Linares anticipó que buscará que se trate esta semana el proyecto de ley de incentivos de cuencas maduras, que impulsa con acompañamiento de Alicia Kirchner (UP Santa Cruz) y Edith Terenzi (Despierta Chubut).

Linares es vicepresidente de la comisión de Energía y aspira a que la misma se reúna para emitir dictamen, aunque reconoció que es complejo por las urgencias del Senado, que pasan hoy por las designaciones en la Corte de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

Tal como informó ADNSUR semanas atrás, el proyecto establece un plazo de 10 años para impulsar inversiones "en reservorios convencionales en todas las cuencas del territorio nacional, con el fin de mantener e incrementar el nivel de actividad y empleo y acrecentar, la producción de hidrocarburos en áreas maduras".

"Lo intentamos el año pasado y no pudimos conformar la comisión para tratarlo, esperamos conseguirlo ahora y pienso que vamos a lograr el acompañamiento, porque también hay un proyecto que presentó el senador Carambia, por Santa Cruz, por lo que esperamos unificarlos en comisión para llevarlo al recinto", precisó, en diálogo con Actualidad 2.0.

"Son incentivos que consisten en la baja de impuestos nacionales y de Ingresos Brutos, como también de derechos de exportación, a cambio de una mejora en la producción y de un compromiso también de los sindicatos", dijo el legislador nacional.

Linares reconoció que la quita de retenciones fue consensuada también con el gobernador Ignacio Torres, con quien también apuntan a trabajar en el impulso a la ley de Hidrógeno Verde, en el marco de la comisión de Ambiente, que preside Terenzi. "Son dos proyectos muy importantes para nuestra zona", valoró.

También indicó que la iniciativa cuenta con aval de representantes de las operadoras, que se mostaron interesados en los alcances de la propuesta.

Por su parte, el gobernador Ignacio Torres planteó que la provincia impulsará también una iniciativa propia, además de lo que se busca en el Congreso.

“Tenemos un proyecto borrador a nivel provincial -dijo el mandatario provincial, ayer en su paso por Comodoro-. La idea es no llegar al punto de tener que aprobar una ley en el Congreso, sino que la ley se envíe y en paralelo, por decreto, podamos tener una ventaja comparativa. Concretamente estoy hablando de derechos de exportación, para lo cual tenemos buen diálogo con el gobierno nacional”.

En ese marco, Torres precisó que una baja de retenciones sobre la exportación de petróleo no tendría un costo fiscal elevado, por lo que confió en que se llegará a un acuerdo “para poder avanzar en una posible reconversión de la cuenca”.

Como ejemplo de lo que Nación dejaría de recaudar si no cobra retenciones, vale recordar que el año pasado Chubut exportó petróleo por 738,5 millones de dólares, lo que significa que, con derechos de exportación del 8%, el Estado nacional recaudó alrededor de 60 millones de dólares. Si bien la cifra no es para nada despreciable, no es un monto que cambie la ecuación del Estado nacional.

Torres deslizó además que hay posibilidades de que Chubut avance en la producción de recursos no convencionales, algo que, dijo, debe avanzar sin crear falsas expectativas y haciéndolo “con prudencia y con inteligencia”.

En ese plano, ponderó que se podría avanzar con baja de regalías para áreas marginales, apuntando a incrementar la producción mediante técnicas de recuperación terciaria. “En el caso de la reconversión de la cuenca, tenemos el objetivo de ser más competitivos que Neuquén, por la obvia razón de que en Neuquén ya está explorado y acá, quien venga a invertir, tiene que explorar y eso implica un riesgo. Por eso vamos a ser más competitivos que Neuquén, con una merma de regalías para áreas No convencionales”.