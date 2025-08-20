La Argentina Oil & Gas Expo 2025 (AOG) abrió su acreditación online y se prepara para reunir a profesionales, empresarios y especialistas del sector energético en el predio de La Rural de Buenos Aires. El evento se desarrollará del 8 al 11 de septiembre y contará con la presencia de más de 400 compañías y alrededor de 25.000 asistentes.

La exposición, organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y Messe Frankfurt Argentina, se desplegará en una superficie de 35.000 metros cuadrados. Durante cuatro jornadas se realizarán presentaciones técnicas, lanzamientos, actividades institucionales y múltiples instancias de vinculación entre actores de la cadena de valor de la industria hidrocarburífera.

Entre las actividades principales se destaca el 5.º Congreso Latinoamericano de Perforación, Terminación e Intervención de Pozos, que convocará a operadores y compañías de servicios de la región. También se llevará a cabo el Innovation Day, bajo el lema “Inspirar la transformación: innovación y colaboración en la industria”, con charlas, casos prácticos, mesas redondas y la participación de empresas como Grupo Techint, CORVA y YPF.

Otra de las propuestas será la Jornada Jóvenes Oil & Gas (JOG), que busca vincular a estudiantes y profesionales en formación con referentes del sector. Por primera vez en Buenos Aires se montará la Plaza de Máquinas, un espacio de exhibición de maquinaria pesada y soluciones tecnológicas para operaciones en campo.

Además, se desarrollará el tradicional Encuentro de CEOs, en el que directivos de las principales empresas con actividad en el país compartirán sus perspectivas sobre el presente y el futuro de la industria energética.

La acreditación a la AOG Expo 2025 es gratuita y se realiza a través del sitio oficial www.aog.com.ar. El acceso será con invitación y presentación de documento de identidad.