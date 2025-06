Argentina continúa importando gas natural licuado (GNL) para abastecer la demanda invernal, a pesar del crecimiento sostenido de la producción gasífera en Vaca Muerta y la puesta en marcha de nuevas obras de transporte. Según información publicada por Bloomberg, la estatal Enarsa adjudicó 22 cargamentos por un total de US$568 millones, una cifra similar a la de 2024, cuando se compraron 29 buques por US$650 millones.

El motivo principal, de acuerdo a fuentes del sector, es evitar la necesidad de importar combustibles líquidos, cuyo costo puede ser hasta un 50% más alto que el del GNL. “El GNL sigue siendo más competitivo frente a otras opciones de abastecimiento para generación eléctrica”, explicó un funcionario de la Secretaría de Energía citado por Bloomberg, que solicitó no ser identificado.

Producción y transporte: avances con límites

Entre enero y abril de 2025, la producción de gas en Argentina promedió los 138,3 millones de metros cúbicos diarios (MMm³/d), un 4,7% más que en igual período de 2024. De ese total, 84,2 MMm³/d provinieron de Vaca Muerta, lo que confirma la creciente participación del gas no convencional.

Sin embargo, la capacidad de transporte sigue condicionando el destino del recurso. El Gasoducto Presidente Perito Moreno (ex Néstor Kirchner) ya opera por encima de los 20 MMm³/d, pero la reversión del Gasoducto Norte aún no alcanzó su capacidad proyectada de 19 MMm³/d, ya que las plantas compresoras no fueron terminadas.

En este contexto, el Gobierno retomó importaciones de gas desde Bolivia y Chile para abastecer al norte del país. Mientras tanto, se lanzaron nuevos procesos licitatorios para ampliar la capacidad del sistema de transporte. TGS (subcontrolada por Pampa Energía) propuso ampliar el gasoducto Perito Moreno, mientras que TGN (controlada por Tecpetrol y CGC) presentó un proyecto para conectar Vaca Muerta con el sur de Córdoba, lo que permitiría sumar 20 MMm³/d hacia el norte, con potencial para exportar hasta 10 MMm³/d a Brasil.

Precios y condiciones del mercado

El precio del GNL también muestra una suba respecto al año pasado. Mientras que en 2024 las compras se realizaron a valores de entre US$9 y US$12 por millón de BTU, este año se pagaron entre US$11 y US$14, según la misma fuente. La mayoría de los cargamentos adjudicados fueron a las empresas BP Exploration Operating Company Limited (15 buques) y TotalEnergies (7 buques).

Estas condiciones afectan directamente el balance de la balanza comercial energética. Según datos de la consultora Economía & Energía, entre enero y mayo de este año las exportaciones energéticas alcanzaron los US$4.266 millones, mientras que las importaciones sumaron US$1.251 millones. El superávit en el sector fue de US$3.051 millones, apenas superior al de igual período de 2024, aunque su peso dentro del saldo comercial total del país es más significativo.

Proyecciones para 2025

A pesar del saldo positivo en el comercio energético, las proyecciones indican una baja en el resultado global respecto a 2024. Ese año se cerró con un superávit sectorial de US$8.862 millones. Para este año, consultoras privadas prevén un cierre cercano a los US$8.000 millones.

El sostenimiento de las importaciones de GNL muestra que, si bien Vaca Muerta aumenta su aporte al abastecimiento interno y a las exportaciones, la infraestructura disponible todavía impone límites. Para que el sistema energético argentino reduzca su dependencia del GNL durante los picos de invierno, será clave completar las obras pendientes y avanzar con los nuevos proyectos de transporte y licuefacción en carpeta.