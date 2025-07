YPF devuelve Restinga Alí con 84 pozos offshore: polémica por los pasivos ambientales y el reclamo de Comodoro

El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce, explicó el acuerdo que permite la devolución del área Restinga Alí, con 84 pozos offshore incluidos en la indemnidad de U$S 25 millones. El municipio buscó frenar el acuerdo en Legislatura y ahora evalúa una nueva estrategia. El proyecto de ordenanza ambiental podría dar marco a un futuro reclamo judicial.

El proceso de retiro de YPF de sus áreas maduras dejó huellas profundas en Comodoro Rivadavia, en una transición que todavía no ha concluido y tiene pendiente revertir los indicadores negativos de producción y el deterioro del tejido de empresas contratistas.

Ahora, la devolución del área Restinga Alí reabre un capítulo más complejo: no sólo por los aspectos técnicos y ambientales, sino por la controversia política que genera su traspaso, con la Municipalidad de Comodoro exigiendo participación en un proyecto que, según advirtió el intendente Othar Macharashvili, se diseñó sin tener en cuenta a la ciudad que pone el territorio y sufre las consecuencias del pasivo.

El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce, explicó días atrás los términos del convenio aprobado el jueves por la Legislatura: tal como informó ADNSUR, incluye la reversión del yacimiento a la provincia, tras un inventario ambiental aprobado por las autoridades competentes, y una indemnidad de 25 millones de dólares que paga YPF por los pasivos ambientales relevados, en especial los 84 pozos ubicados en la restinga, es decir el suelo rocoso entre la costa y el mar, que suele cubrirse por el avance de la marea.

“La consultora ambiental recomendó no tocar esos pozos porque están integrados al ecosistema: tapados por mejillones y fauna nativa. Cualquier intento de abandonarlos generaría un impacto mayor al que se pretende evitar”, argumentó Ponce, al fundamentar la decisión de dejar los pozos “tal como están” y definir el monto indemnizatorio en función de eventuales contingencias.

SI HAY PASIVOS OCULTOS, YPF DEBERÁ RESPONDER

El convenio diferencia dos escenarios: onshore (en tierra firme) y offshore (en el mar). En tierra, explicó el ministro, se detectaron algunos pasivos menores (pozos abandonados, suelos empetrolados) que están siendo remediados por YPF con un avance del 95%, mientras que la indemnidad no cubre eventuales hallazgos ocultos que puedan surgir en el subsuelo.

“Eso quedó claro. Si se descubre algo, como un pasivo oculto o no declarado, YPF deberá responder, y la indemnidad que se está acordando no tendrá alcance sobre eso”, enfatizó el ministro.

En cambio, en el lecho marino, el criterio técnico y ambiental fue cerrar el inventario con lo visible: “En el offshore hay roca dura, lo que se ve es lo que hay y no hay pasivos ocultos”, sostuvo el funcionario. No obstante, en caso de surgir alguna complicación, como ya ocurrió en otros pozos donde se detectó "burbujeo sutil”, aseguró que los 25 millones deberían ser suficientes para cubrir los costos de cualquier intervención posterior.

EL RECLAMO POLÍTICO DEL MUNICIPIO

Pero la cuestión técnica no es la única en juego. Esta semana, el intendente Othar Macharashvili elevó una nota formal a la Legislatura reclamando “la recomposición efectiva” del ambiente y el ecosistema marino, “en cuanto haya sido afectado”.

En concreto, desde el municipio consideran que el acuerdo alcanzado por la provincia y la petrolera vulnera la autonomía municipal y lo previsto por la Carta Orgánica Municipal, en lo que refiere al derecho de sus ciudadanos para gozar de un ambiente sano.

“Es muy llamativa la cláusula de indemnidad”, dijeron desde el municipio, para insistir en la postura de que la exigencia para sanear los pasivos dejados en el ejido urbano debe plantearse en esta etapa y no dejara sujeta a reclamos futuros, o cubierta por un fondo económico.

En ese punto podrá abrirse otra discusión, porque el ministro Ponce dijo que ambos sectores están fuera del ejido urbano, si bien admitió que en el área off shore (que tiene la particularidad de hallarse en el área intermareal, con pocos antecedentes a nivel mundial) hay locaciones que salen de la zona costera, dirigidas hacia el mar y quedan en el ejido urbano.

“Son pozos relativamente nuevos, producto de perforaciones del año 2013 ó 2014, con instalaciones nuevas -describió con referencia a la última campaña (sin embargo, hay que aclarar que la gran cantidad de pozos existenes en la zona se empezaron a perforar en los años 30-. La operadora hizo un trabajo muy importante en su momento, para evitar contingencias futuras y la buena noticia en este punto es que no hay hallazgos importantes”.

Desde el municipio no están de acuerdo y dudan respecto de lo que está quedando sin sanear y creen que hay contradicciones: “Justifican el no abandono de los 84 pozos off shore porque no tienen producción desde los años 80 y porque supuestamente no tienen presión, pero al mismo tiempo abandonan 4 pozos que hoy están dando sugencias de gas”, dijo uno de los colaboradores del intendente Macharashvili.

Las dudas no pudieron ser aplacas por el gobernador Ignacio Torres, quien se mostró sorprendido por los dichos de Macharashvili. “Hablé con el intendente y tuvimos una buena charla, lo que dijo debió haber sido antes de que hablemos”, se extrañó el mandatario provincial. No obstante, el comunicado que dio a conocer el municipio fue posterior a esa charla. Y el intendente insistió en el reclamo el viernes por la tarde, al reiterar que para el municipio, YPF no pierde responsabilidad sobre el tema ambiental, ni en Restinga Alí ni en las áreas que le cedió a PECOM.

DERIVACIONES JUDICIALES NO SE DESCARTAN

Lo cierto es que la nota enviada a Legislatura no pudo frenar el acuerdo de reversión. En el municipio estudian ahora otros caminos. ¿Podría haber un amparo ambiental, para evitar que se concrete la devolución sin la remediación de pasivos que también quedan alcanzados por la cláusula de indemnidad?

Aunque la estrategia aún no está definida y hoy ese camino no está en estudio, según se respondió ante la consulta de esta agencia, podría quedar abierto a futuro. Tal como reveló ADNSUR semanas atrás, en el municipio preparan un nuevo proyecto de ordenanza ambiental, en el que el concepto de “pasivo” buscará asimilarse al de “daño”, lo que significa la posibilidad de reclamar judicialmente.

En Comodoro aún persisten residuos del retiro de YPF: pozos sin abandonar, o abandonados con técnicas de décadas atrás, con pasivos sin remediar y un número de pozos que se sigue relevando para establecer el riesgo potencial, en especial en el área Campamento Central.

En ese relevamiento, desde el área ambiental se contabilizan alrededor de 700 pozos, con un centenar en situación de riesgo algo. Parte de los argumentos que buscan volcarse en la nueva legislación podrían resultar aplicables también a Restinga Alí, donde el diputado provincial Juan Horacio Pais, presidente del bloque ‘Arriba Chubut’ (que votó en contra del acuerdo) aseguró que el 80% del área está en el ejido urbano.

“No hay excusa válida para dejar del lado al municipio”, dijo Pais, pero además advirtió sobre una consecuencia legal a futuro: “Si en algún momento el municpio de Comodoro decidiera accionar judicialmente contra YPF, que ya le pagó un monto de 25 millones de dólares a cambio de indemnidad a la provincia, la empresa podría decir el día de mañana ‘háganse cargo ustedes’. Cualquier reclamo por daños y perjuicio podría ser traslado por la petrolera al Estado de Chubut”, advirtió el legislador provincial.

Otra pregunta que quedó flotando sobre el acuerdo es qué garantías existen para que, en un futuro indeterminado, si hubiera inconvenientes con alguna de las instalaciones que quedan sin sanearse, estará efectivamente disponible el dinero que hoy se otorga para tal finalidad.

Ojalá no sea necesario responder a ese interrogante.