“La Cuenca del Golfo aún tiene petróleo de calidad mundial y horizontes poco explorados”

En el marco de la Expo Industrial de Comodoro Rivadavia, el geólogo Oscar Olima, investigador del Laboratorio Geológico de la Universidad Nacional de la Patagonia, planteó que la Cuenca del Golfo San Jorge todavía tiene un potencial significativo para aportar al futuro energético del país. Con una trayectoria internacional en distintas cuencas petroleras y el vínculo personal de haber nacido y estudiado en Comodoro, Olima defendió la importancia de analizar con nuevas herramientas el horizonte geológico local.

“La calidad de nuestro petróleo es requerida en el mundo, tanto como producto en sí mismo como para mezclas en la industria petroquímica y de combustibles. No hablamos de un recurso sin mercado, sino de un bien con características diferenciales que tienen demanda global”, subrayó en diálogo con Actualidad 2.0.

Petroleros va al paro en los yacimientos de PECOM y reclama respuestas de YPF

Uno de los puntos centrales de su exposición fue el potencial de las formaciones más profundas, especialmente el Neocomiano, definido como una “frontera exploratoria”. Aunque existen pozos que alcanzaron esos horizontes y aportan información valiosa, Olima advirtió que se trata de áreas “subexploradas” que podrían sumar nuevas reservas al ya reconocido aporte de las formaciones actualmente en explotación.

¿Campos maduros o campos “seniles”?

El geólogo propuso revisar la clasificación habitual de los yacimientos de la región: “La literatura habla de ‘campo maduro’ cuando ya alcanzó su máxima producción y comienza a declinar. Sin embargo, en la cuenca tenemos áreas que nunca llegaron a su pico productivo. Por eso prefiero hablar de campos ‘seniles’: antiguos en edad, pero con potencial todavía por desarrollar”.

CAPSA confirmó que es una de las oferentes por Manantiales Behr y promete inversión desde “el día uno”

Este matiz, señaló, resulta clave para entender que la región no debe quedar relegada frente a los desarrollos no convencionales como Vaca Muerta, sino que aún puede sostener niveles de rentabilidad si se optimizan tecnologías y costos operativos.

Factor de recobro y futuro

Olima también se refirió al factor de recobro, es decir, el porcentaje del petróleo originalmente existente en un yacimiento que efectivamente se logra extraer: “Hoy estamos en niveles del 25 al 28%, lo que implica que queda cerca de un 40% del recurso original todavía por recuperar. Ese volumen representa un desafío y, al mismo tiempo, una oportunidad”.

Finalmente, llamó a abrir un debate informado en la región, apoyado en datos científicos y técnicos, para encarar las decisiones que marcarán el futuro de la cuenca: “Tenemos producto de calidad, nuevas fronteras por explorar y campos que aún no alcanzaron su máximo potencial. El desafío es cómo transformamos esos recursos en reservas con inversiones inteligentes”.

Tres claves de la mirada de Oscar Olima sobre la Cuenca del Golfo