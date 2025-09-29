La petrolera GeoPark, de capitales colombianos, anunció un plan de inversión de US$ 1.000 millones en Vaca Muerta hasta 2030, tras concretar la compra de los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste a Pluspetrol por US$ 115 millones. El CEO de la compañía, Felipe Bayón, presentó en Buenos Aires los lineamientos del desembarco, que calificó como “transformacional” para el portafolio de la firma.

GeoPark invertirá US$ 600 millones hasta 2028, con el objetivo de alcanzar un plateau de 20.000 barriles equivalentes por día (boepd) en los dos bloques adquiridos. Hacia 2030, la inversión acumulada rondará los US$ 1.000 millones, con la perforación de 55 pozos.

“Vamos a duplicar más de dos veces el Ebitda, en torno a US$ 350 millones anuales. El no convencional es intensivo en capital y requiere escala y eficiencia”, sostuvo Bayón.

El ingreso de GeoPark a Vaca Muerta se formalizó la semana pasada en Neuquén, con la entrega de decretos por parte del gobernador Rolando Figueroa. El acuerdo contempla:

Regalías al 12%, con un aporte adicional de US$ 10 millones en infraestructura y US$ 2 millones en proyectos de sostenibilidad.

Una participación del 5% para Gas y Petróleo de Neuquén (GyP), bajo esquema de carry recuperable. Vigencia de las licencias por 35 años, con autorización de transporte incluida.

Un “buen vecindario”

El plan de desarrollo adoptará un modelo de hub operativo, que permitirá compartir facilidades y servicios con áreas vecinas operadas por YPF y Vista. “Estamos en un muy buen vecindario, con infraestructura ociosa disponible. Queremos crecer y seguir buscando oportunidades en shale oil en Neuquén”, afirmó Bayón.

Consultado por la coyuntura macroeconómica, Bayón explicó que la compañía afrontará el riesgo argentino con una política de hedging financiero. “Hoy tenemos cubierto el 90% de la producción 2025 con coberturas que nos dan previsibilidad. Vamos a aplicar la misma estrategia en Argentina”, detalló. La firma prevé financiar el plan de inversión con generación propia, acceso al mercado de capitales y colocaciones de deuda.

GeoPark había intentado ingresar a Vaca Muerta en 2024 mediante un acuerdo con Phoenix Global Resources, que caducó al no contar con la aprobación provincial. “Ese proceso nos permitió aprender. Hoy entramos como operadores, con capacidad de transporte y 100% del equity, lo que nos da una mejor oportunidad”, señaló Bayón.

El CEO subrayó que la apuesta en Argentina es de largo plazo y que la compañía planea seguir evaluando nuevas áreas. “Para GeoPark, esta etapa es transformacional. Vamos a seguir mirando nuevas posibilidades, principalmente en crudo”, concluyó.