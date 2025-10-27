El resultado de las elecciones legislativas nacionales fue analizado de cerca por el sector energético, donde los grandes proyectos en marcha —en particular Vaca Muerta y el futuro complejo de gas natural licuado (GNL)— requieren inversiones sostenidas y estabilidad regulatoria. Las empresas internacionales con presencia en la Cuenca Neuquina observaron el proceso con atención, ante la posibilidad de cambios en el marco normativo y fiscal.

El desarrollo de Vaca Muerta, que demanda más de USD 10.000 millones anuales de inversión, depende de un entorno de libre acceso al mercado de divisas, reglas estables y seguridad jurídica. En ese sentido, las compañías extranjeras destacaron la necesidad de mantener el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios impositivos, cambiarios y aduaneros por un plazo de 30 años.

Aunque el RIGI está vigente, en el sector persiste la cautela. Las casas matrices de las petroleras siguen de cerca la evolución política por los antecedentes argentinos de contramarchas regulatorias, que pueden afectar la viabilidad de inversiones a largo plazo.

El CEO de Vista Energy, Miguel Galuccio, afirmó recientemente que los proyectos en marcha “no dependen de un resultado electoral, sino de la competitividad de los recursos y de la eficiencia operativa”. Sin embargo, en los directorios de las grandes operadoras reconocen que la previsibilidad normativa será determinante para sostener el ritmo de expansión.

El proyecto Argentina LNG, que lideran YPF y Eni, contempla una inversión total estimada en USD 85.000 millones, con una primera etapa que prevé la instalación de plataformas flotantes de licuefacción en el golfo San Matías (Río Negro). Su ejecución requiere financiamiento internacional, algo que sería difícil de conseguir en un contexto de cepo cambiario o restricciones al giro de divisas.

En el mismo sentido, el oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) —que unirá Allen con Punta Colorada para exportar petróleo neuquino— también depende de la estabilidad macroeconómica y de la continuidad del RIGI, al tratarse de una inversión conjunta entre YPF y operadoras privadas con contratos a largo plazo.

Más allá de los grandes proyectos de exportación, el resultado electoral también tendrá consecuencias en la política energética doméstica. Con un Congreso más favorable, el Gobierno podrá profundizar la reducción de subsidios a la energía eléctrica y al gas natural, medida prevista en el presupuesto 2026. La continuidad de esa política implicará nuevas actualizaciones tarifarias y un ajuste gradual del esquema de asistencia estatal.

En la agenda oficial también figura la privatización de Nucleoeléctrica Argentina, que administra las centrales nucleares, y la definición del futuro de las represas hidroeléctricas del Comahue, cuya licitación fue postergada hasta noviembre en el marco del proceso electoral.

Para las operadoras energéticas, la nueva etapa política abre un escenario en el que el factor decisivo será la consistencia regulatoria. Como resumen un directivo del sector: “Los precios pueden subir o bajar, pero los proyectos de Vaca Muerta y el GNL solo avanzan si las reglas permanecen estables durante décadas”.