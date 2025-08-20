La provincia de Neuquén oficializó el ingreso de Fluxus como nuevo operador hidrocarburífero con la cesión de dos concesiones: el yacimiento convencional Centenario, en sus bloques I y II, y la explotación no convencional Centenario Centro (CENCH). Los activos eran operados por Pluspetrol y ahora pasarán a manos de la compañía brasileña, que tiene como casa matriz al grupo privado J&F.

El acuerdo fue firmado por el gobernador Rolando Figueroa, el ministro de Energía y Recursos Naturales, Gustavo Medele, y directivos de la compañía, entre ellos el CEO de Fluxus, Ricardo Savini. “Ya con todas las autorizaciones y la aprobación del gobernador, estamos en condiciones de decir que tenemos una nueva operadora en la cuenca neuquina”, señaló Medele, quien destacó que la firma “ya cuenta con un plan de trabajo y una rápida adaptación al área”.

Savini sostuvo que el yacimiento Centenario “es un campo histórico para la provincia, está casi dentro de la ciudad de Neuquén, y venimos para invertir muy fuerte, retomar la producción, recuperar pozos y redesarrollar el yacimiento”. Añadió que el plan de la compañía apunta a trabajar tanto en el convencional como en Vaca Muerta.

Según el acuerdo, Fluxus asumirá un compromiso inicial de US$21,3 millones destinados a reactivar 54 pozos entre 2026 y 2027, además del mantenimiento de instalaciones. También deberá abandonar 76 pozos considerados improductivos. Otro eje será la puesta en valor de la planta Turboexpander en Centenario Centro, lo que permitirá procesar hidrocarburos localmente, reducir costos logísticos de abastecimiento de GLP y sustituir el transporte desde polos como Bahía Blanca.

En cuanto a los compromisos financieros asociados, Fluxus abonará US$430.600 en concepto de Responsabilidad Social Empresaria y cerca de US$169.400 en impuestos de sellos.

Fluxus, brazo petrolero de J&F, ya tiene operaciones en Bolivia, donde produce gas, y ahora suma a Argentina como nuevo destino de su expansión. “A partir del inicio de nuestras operaciones en Centenario vamos a buscar otras oportunidades en Argentina, especialmente en Neuquén”, afirmó Savini.

La incorporación de Fluxus refuerza la diversificación de operadores en Vaca Muerta y se inscribe en el marco de las leyes nacionales de hidrocarburos y la normativa provincial que regula la cesión de concesiones.