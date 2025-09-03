En una conferencia realizada este miércoles al mediodía, Ana Clara Romero, diputada nacional por Chubut y candidata a renovar su banca en octubre por el espacio Despierta Chubut, anunció oficialmente la reactivación de la Zona Franca de Comodoro Rivadavia, una iniciativa que promete repotenciar la región sur de la provincia y reactivar una herramienta que estuvo décadas abandonada.

El acto contó con la presencia de referentes de las cámaras de comercio de Comodoro Rivadavia y Sarmiento, la Sociedad Rural y diversas asociaciones intermedias que mostraron su acompañamiento y respaldo a la iniciativa. También participaron el gobernador de la provincia del Chubut, Ignacio Torres; el vicegobernador Gustavo Menna; José Andrés Velis, titular de la Dirección General de Aduanas (DGA); y Juan Pazo, titular de ARCA, entre otras autoridades.

ZONA FRANCA DE COMODORO, UN PROYECTO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL

Ana Clara Romero destacó que esta medida no solo representa un alivio fiscal significativo, sino que abre una puerta hacia la diversificación económica y la creación genuina de empleo en la zona. "Para nosotros es una muy buena noticia poder anunciar una medida integral que beneficia tanto a la zona franca sur como a la zona franca norte", afirmó.

Romero subrayó que, gracias a las gestiones realizadas por el gobernador Ignacio Torres y su equipo, se lograron generar incentivos fiscales que permitirán a las empresas y emprendimientos establecidos en Comodoro Rivadavia aprovechar al máximo las potencialidades de la zona franca. "Esto es clave para que esas inversiones rindan mejor y, sobre todo, puedan generar empleo genuino y alternativas para diversificar nuestra economía", enfatizó.

Resaltó también el abandono histórico que sufrió la zona franca de Comodoro Rivadavia desde su creación en la década de 1990, cuando se había pensado en impulsar proyectos vinculados a la industria marítima, pero no se concretó una estrategia productiva efectiva. "Hoy tenemos la posibilidad concreta y al alcance de las empresas para apostar seriamente por esta zona, una oportunidad que no podemos dejar pasar."

EL ROL DEL ESTADO Y LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO

El vicegobernador Gustavo Menna aportó una mirada institucional sobre el proceso que llevó a esta reactivación. Señaló que la zona franca, tanto la de Comodoro como la recientemente incorporada subzona franca en Trelew, representan una herramienta fundamental para potenciar las inversiones privadas, entendiendo que es el rol del Estado generar un marco adecuado que elimine obstáculos, especialmente en materia fiscal.

“Esta zona franca estaba un poco arrumbada y desaprovechada. Hoy, con esta determinación, buscamos repotenciarla y ampliar su alcance geográfico, lo que abre un enorme potencial para que el sector privado despliegue toda su capacidad”, señaló Menna.

El vicegobernador también hizo referencia a otras leyes provinciales que han impulsado la economía regional, como la promoción de la industria turística que ha eximido impuestos locales y provinciales para atraer inversiones, y la ley de promoción de la industria naval que permitió recuperar un astillero en Comodoro Rivadavia tras más de 20 años de abandono.

Remarcó que la zona franca no tiene por objetivo convertirse en un paraíso fiscal, sino en un espacio para potenciar la industria y generar valor agregado a la materia prima local, evitando que esta sea procesada en otros países. "Esto implica hablar en serio de producción, crecimiento y trabajo para nuestra provincia", concluyó.

INCENTIVOS FISCALES Y OPERATIVOS

José Andrés Velis, director general de Aduanas, explicó las ventajas operativas y fiscales que traerá la zona franca para las empresas. Enfatizó que esta herramienta estimula el crecimiento de proveedores locales, el desarrollo de infraestructura y servicios logísticos, generando así un ecosistema favorable para diversos sectores productivos.

Velis destacó que la zona franca permitirá la flexibilización operativa en actividades de manufactura —ensamblaje, empaque, almacenamiento y distribución—, entre otras. Asimismo, podrá manejar inventarios internacionales con libertad, sin restricciones impositivas indirectas, y posibilitar el ingreso de maquinaria y equipos con incentivos fiscales.

La herramienta, apuntó, favorecerá la instalación de industrias de alto valor agregado como farmacéuticas, tecnológicas y automotrices, permitiendo crear clústeres industriales y de servicios vinculados que potencien la competitividad regional.

"La zona franca funciona como un motor de competitividad y desarrollo, brindando incentivos fiscales, aduaneros y logísticos que facilitan la internacionalización de las empresas y fortalecen la economía regional", sintetizó Velis.

Juan Alberto Pazo, Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), destacó la importancia de la creación de la zona franca en Comodoro Rivadavia.

“La zona franca de Comodoro Rivadavia podrá ofrecer infraestructura para el almacenamiento de componentes eólicos, además de brindar soporte logístico a industrias navales y pesqueras, apuntando a astilleros y embarcaciones. Asimismo, la industria hidrocarburífera, con inversiones significativas en el marco del Régimen de Grandes Inversiones (RIGIDO), podrá encontrar en esta zona franca —y también en la de Trelew— un punto estratégico para abastecer insumos y autopartes destinados a importantes polos productivos como Punta Colorada, Vaca Muerta, Río Grande y Tierra del Fuego”, explicó el directivo.

Además, Pazo resaltó que el desarrollo de esta zona franca contribuirá a la consolidación de Chubut como un núcleo logístico y productivo, con beneficios para diversas actividades económicas, incluyendo la industria alimenticia. “Queremos que la pesca deje de ser solo una industria extractiva y que la carne ovina deje de exportarse como producto primario, aumentando el valor agregado y desarrollando todo el ciclo productivo”, señaló.

El director de ARCA subrayó la importancia del impacto económico y social que esta iniciativa generará: “Se producirá una notable reducción en los costos logísticos y productivos, incrementando la competitividad de las empresas locales y, fundamentalmente, generando empleo. En el gobierno nacional creemos que los ahorros se traducen en mayor productividad, y esa es la clave para ser competitivos.”

Pazo también saludó las medidas provinciales dirigidas a reducir impuestos para fortalecer a las empresas locales y fomentar el desarrollo económico: “Queremos que el sector privado tome las riendas del desarrollo del país. El Estado debe brindar el marco y las condiciones, pero el verdadero motor es cada uno de ustedes. Valoramos mucho las iniciativas que van hacia la baja impositiva para lograr una economía moderna y pujante.”

Para concluir, Pazo recomendó una charla del viceministro de Economía, José Luis Daza, que evidencia ejemplos exitosos de apertura económica y tratados de libre comercio en países vecinos. “Chile, con un tercio de nuestra población, exporta más que Argentina. Eso debe ser un llamado de atención y, sobre todo, una gran oportunidad para crecer y avanzar,” finalizó.

UN GRAN PASO PARA CHUBUT: DESAFÍOS Y EXPECTATIVAS

La creación de la Zona Franca de Comodoro Rivadavia representa un paso trascendental para la provincia de Chubut, no solo por su valor económico, sino por el esfuerzo conjunto de actores políticos, cámaras empresariales y autoridades nacionales que confluyeron para retomar un proyecto largamente postergado.

Los desafíos para la implementación práctica del proyecto pasan ahora por la capacidad del sector privado de aprovechar esta herramienta, la voluntad política sostenida para mantener estos incentivos en el tiempo y la coordinación para optimizar la gestión y promoción.

Como afirmó Ana Clara Romero, se trata de un cambio concreto en el perfil productivo de la provincia, que puede sentar las bases para un futuro más diversificado, sustentable y con mayor integración regional.

El vicegobernador Menna cerró con la invitación al sector privado: “Tenemos esta herramienta muy potente, ahora corresponde a ustedes aprovechar las oportunidades para hacer crecer la economía local y generar empleo de calidad”.