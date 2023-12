Este miércoles, Ignacio Torres, gobernador de Chubut confirmó que YPF devolverá las áreas que no explota en la provincia. Así lo confirmó en el marco de la conferencia de prensa que lleva adelante en el Hotel Lucania de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Cabe recordar que, el pasado martes 19 de diciembre, el mandatario provincial advirtió con quitarle a la empresa petrolera las áreas en Chubut.

En ese marco, Torres reveló que “otro tema planteado” ante Nación fue la “sostenibilidad de la Cuenca”. “Esta Cuenca representa muchos de los ingresos de los municipios” y aclaró que “tenemos la obligación de hacer todo el esfuerzo posible para sostener la Cuenca y sostener el laburo en la Cuenca”.

“Planteamos algo muy sencillo. Yo les pido que aprendamos a escuchar y seamos inteligentes. Cuando yo digo que le vamos a sacar las áreas a YPF, no quiere decir que estoy en contra de la operadora de bandera o a favor de la privatización de YPF, me parece absurdo, pero mas en contra estoy que una empresa sea estatal o privada, no esté explotando áreas porque está explotando en Vaca Muerta y no lo es rentalbe invertir en nuestra provincia”, explicó.

“Lo lógico sería, ‘ché devolvémela’ porque hay un montón de empresas más chicas que les sea más rentable explotar esas áreas”, agregó.

De esta forma confirmó que el presidente de YPF se comunicó para devolverle las áreas. En tanto reveló que mantendrá una reunión en la que participará también Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz.

LA ADVERTENCIA DE TORRES A YPF

El pasado martes, Ignacio Torres en la previa a la reunión con Javier Milei, habló sobre YPF. “La discusión es que YPF valga lo que tenga que valer y que explote los lugares que tiene que explotar”, sostuvo. Y en este marco, advirtió que si YPF no explota todas las áreas que tiene en Chubut, “se las vamos a sacar”, explicó.