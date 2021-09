Tras la derrota electoral del oficialismo en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre. El dirigente del peronismo en Chubut, Norberto Yauhar, hizo un balance de lo que fue la campaña, del voto de la gente y las expectativas hacia las Generales del próximo 14 de noviembre.

El actual secretario coordinador del gabinete de Trelew reconoció- en diálogo con el programa Sin Hilo que emite Caanl 12 y ADNSUR- a 11 días del resultado de las elecciones PASO en Chubut donde Juntos por el Cambio se impuso en las urnas. "La gente tenía otras expectativas con nuestro gobierno y no estamos llegando con las ‘soluciones del bolsillo’. No se llega a fin de mes y hay que arreglarlo”, opinó.

Y manifestó que si bien “hay confianza en el proyecto político del gobierno nacional. De todos modos –en muchos lugares del país- el resultado de las elecciones fue un llamado de atención. Cuando se vota en contra o no se va a votar, son llamados de atención. Se exige trabajo, mejorar los ingresos de la gente y mejorar la calidad de vida. Se acumula 1 año y medio de pandemia con poco circulante y con fuentes de trabajo que se fueron perdiendo”, admitió en diálogo con Sin Hilo.

“Hay un repunte de la Economía pero no llega al bolsillo de la gente. Mientras tanto, le hablamos al 4% de la población que maneja la macroeconomía y no a la gente que va al supermercado y que le cuesta llenar el carrito”, manifestó el dirigente chubutense.

Sobre el resultado de las PASO en Chubut, Yahuar manifestó que los componentes locales (provinciales y municipales) también explican el resultado de las elecciones. "Hay un hartazgo de la sociedad a la falta de días de clases, el no pago de los salarios, los conflictos salariales en Salud, la falta de Paritarias entre otros. En el 2019, alertamos que el gobierno provincial se ‘pasaba de rosca’ con los aumentos y que no se iban a poder pagar".

Y aseguró que si bien en los últimos meses se volvieron a recuperar por el reacomodamiento de la coparticipación federal, el precio del petróleo y la Pesca. "No alcanza porque el gobierno provincial sólo vive para pagar salarios y no tiene espacio para otros incentivos que se necesitan”, explicó.

DOS MODELOS DISTINTOS

“El ‘Frente de Todos’ en Chubut no tiene nada que ver con el modelo político del gobierno provincial", aseguró sobre la lista de Chubut Somos Todos. " Tenemos una visión totalmente distinta en la administración del Estado, en la forma de encarar la Pesca, el petróleo, la generación de los puestos y trabajo. Por ejemplo -con la Minería- nuestra visión es que hay que discutirla y pedir la licencia social. El gobierno nacional dice que la minería es necesaria para el desarrollo del país. Pero plantea que Chubut decida si hay o no hay minería con su licencia social”, señaló.

“Hace mucho tiempo, el peronismo perdió liderazgos. Hay mucha dirigencia pero pocos líderes. El último líder político de la provincia fue Mario Das Neves. El análisis sobre si lo hizo bien o no es otra historia"

El funcionario reconoció que la falta de liderazgo "es un problema transversal a todos los partidos políticos pero la mirada está puesta en el peronismo porque siempre tuvo vocación de poder. En el último tiempo, nos empezamos a sentar todos en una mesa para discutir un proyecto de cara al 2023. Hace un tiempo, no estaban Ricardo y Gustavo Sastre ni Adrián Maderna. Ahora nos empezamos a reunir, decirnos lo que nos teníamos que decir y empezamos a construir. No sabemos si nos alcanza el tiempo para armar una propuesta común con la suficiente potencia para el electorado. Todavía falta mucho debate con el sector gremial y las organizaciones porque es un proceso”, analizó.

“Si me preguntan si ‘¿hay que hacer algún diálogo para que el partido del gobierno provincial baje sus candidatos?’, mi respuesta es ‘No’. Son proyectos políticos, modelos y candidatos distintos. No podemos cometer una ‘locura’ de esas características. El gobierno nacional no está tratando de convencer a Arcioni que baje sus candidatos”, afirmó.

“En esta campaña y en todo el país, el peronismo no trabajó a pleno. Hubo un error de lectura política por parte de todos nosotros porque se creyó que no hacía falta militar ni exponer las diferencias entre el proyecto de Alberto-CFK contra el proyecto de ‘Cambiemos’. Son modelos políticos –totalmente- distintos. En nuestro proyecto, tenemos que generar puestos genuinos de trabajo y bajar el valor de los créditos para los empresarios, bajar el costo impositivo, promociones especiales por región”, detalló Yahuar en diálogo con el programa de TV ‘Sin Hilo’ que se emite en simultáneo por el canal 12 y ADNSUR.