Y en el mismo barro, todos manosea’o

LA LLUVIA DE COMODORO Y EL DEBATE REPETIDO

Las consecuencias del nuevo temporal de lluvia que sufrió Comodoro en la semana y las explicaciones del intendente por la falta de obras nacionales, fueron parte de los temas centrales de debate en la Legislatura el último jueves. Los legisladores de la juventud PRO de la zona sur, Emanuel Fernández, Leticia Magaldi y Paulina Hogalde, salieron en bloque a criticar a Othar Macharashvili por responsabilizar al gobierno de Javier y hablaron de “tomada de pelo”, recordando los 20 años de gobierno justicialista.

Hubo respuestas de Tatiana Goic y de Juan Pais, todo se mezcló con el apoyo a la Ley Bases y terminaron interviniendo la mayoría de los diputados. La cuestión de los pases de factura derivó en apellidos como Luque, Linares, Di Pierro, así como Alberto, Cristina y Néstor, además de -por supuesto- la gestión de Mauricio Macri.

Fueron 45 minutos de echarse culpas por la situación del país, la provincia y el municipio en las últimas décadas, sin ningún aporte concreto de soluciones. Claramente, de esos momentos en los que los diputados hablan de cara a los dirigentes que los pusieron en la lista y para sacar una declaración que los deje bien parados con sus partidos.

¿Se darán cuenta que ese tipo de discusiones a la gente de a pie no le interesan? El vecino chubutense ve pasar las facturas de un lado a otro del recinto, pero se da cuenta que ningún diputado aportó nada concreto para resolver los problemas de todos los días. Por algo las sesiones terminan durando más de 6 horas.

UNIDOS POR LOS PARCHES Y SEPARADOS POR LOS REPROCHES

Esa misma tónica se repitió en la hora de preferencia del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia. El concejal Martín Gómez, de Juntos por el Cambio, repitió las críticas de su sector hacia las administraciones peronistas y arrancó con una fuerte chicana para cuestionar a la gestión por no atacar los problemas estructurales y centrales, en línea con el planteo de la diputada Ana Clara Romero, quien en redes sociales criticó las canchas de césped sintético.

“Seguimos sin respuesta en los problemas centrales -dijo el edil-. Con esta idea de no trabajar en los problemas concretos, en las elecciones de 2025 se podrían llamar ‘Unión por el Parche’, en lugar de ‘Unión por la Patria’”.

La respuesta corrió por parte de Ariel Montenegro, desde el bloque del PJ, quien enumeró una serie de 10 obras realizada en la gestión del intendente Juan Pablo Luque, al tiempo que exigió a los concejales de la oposición que acompañen el reclamo y que el gobierno provincial contribuya en las obras pendientes.

“Pedimos paciencia a la comunidad, ya que las obras se van a hacer de una forma u otra, con fondos municipales o provinciales, porque la ayuda de Nación no va a estar nunca más”.

Quien se sumó a la discusión fue Omar Lattanzio, en este caso para defender al presidente Javier Milei, al referir que las obras están pendientes desde 2017 y se culpa al gobierno nacional asumido hace 4 meses. Y reiteró sus críticas por los anticipos de obras pagados en la gestión anterior a la empresa Fabri, pese a que no hubo inicios de esos trabajos.

El presidente del bloque, Marcos Panquilto, también recogió el guante y reiteró las críticas al gobierno de Mauricio Macri y a la diputada Ana Clara Romero. “Sabe cuántos proyectos hizo para mejorar la calidad de vida de la gente? Cero”, enfatizó, para dar pro sentado que las críticas del bloque son impulsadas por la legisladora.

“Parece que hay dirigentes políticos que se ponen contentos cuando llueve -dijo-. Usted a las 3 y media de la mañana estaba en Defensa Civil -dijo, dirigiéndose al presidente del Concejo, Maximiliano Sampaoli-, mientras la diputada estaba en su casa de Rada Tilly, tuitiando”.

¿LOS CONCEJALES NO LEEN LO QUE APRUEBAN?

Lattanzio también se refirió a la reciente suba de módulos que fijan valores de sanciones y trámites municipales, a partir de la actualización de esos montos en base a la inflación acumulada en el primer trimestre de este año. Lo sorpresivo con el cambio fue que el mismo concejal reconoció, además de otros que también estaban en la gestión anterior y votaron la ordenanza tributaria anual, que no estaban al tanto de lo que dice el artículo 60 de esa norma, que habilitó la posibilidad de actualizar los módulos en abril y octubre de este año.

“Yo no voté esta ordenanza y no estaba al tanto del artículo 60 -reconoció-, porque la rechacé porque traía una fuerte suba de impuestos. Pero no me siento culpable y tampoco se tienen que sentir culpable los concejales que levantaron la mano para aprobar una ordenanza tributaria en donde se confió que el poder Ejecutivo enviaba los artículos que se iban a modificar, pero no estaba incluida esa modificación. Son 100 páginas para leer unas modificaciones que no existían. De aquí en más hay que leer todo, porque el Ejecutivo no nos da confianza”, apuntó.

Y sí, señor concejal. Parece conveniente que los concejales lean los proyectos, antes de levantar la mano para aprobarlos, o también para rechazarlos.

EL PONCHO DE LA SOLE

La concejal Gimena Borquez, que reemplazó en su banca al ex edil Tomás Buffa, también apuntó dardos venenosos a la administración municipal, al cuesitonar el operativo de tránsito para detener a un jubilado que brindaba un servicio de ‘Uber’.

La edil remarcó la contradicción del gobierno que acompañó el acto del Día del Trabajador y habló de los trabajadores informales, lo mismo que en el paro del último jueves, “pero el martes hacen una cacería para multar a un trabajador informal. Este gobierno se pone el poncho de los trabajadores cuando le conviene, pero cuando no le conviene, lo revolea como al poncho de la Sole”, criticó.

SIGUEN LAS REPERCUSIONES DE LA ENTREVISTA DE TORRES EN SETA TV

Pasaron dos semanas de la entrevista del gobernador Ignacio Torres a Seta TV y aún se siguen publicando repercusiones de sus declaraciones y algunas definiciones políticas que brindó.

En la semana que pasó, quien hizo un posteo fue Marivi, la hija del ex gobernador Mario Das Neves, quien en su cuenta de X escribió: “escuché al gobernador en una entrevista donde le preguntan si siente un parecido con la forma de liderar/conducir de mi papá. Coincido con lo que dijo NT… son distintas generaciones, no se puede comparar. Menos yo, claramente, por razones obvias”.

Luego avanzó en el análisis y sostuvo “Quizá tienen agendas políticas similares, o es la necesidad de volver a tener cierto liderazgo como el que ejercía él. Sea cual sea, respondió muy amablemente. Comentando experiencias buenas y malas que había tenido con mi viejo, de manera natural. Sin sobreactuar ni evadiendo la pregunta. Y eso que no viene de su palo, ni arrancó en política con él”.

Y en el final, el palito inevitable a algunas figuras políticas que no nombró: “si tan solo el PJ/Chusoto/FR, o como se llamen todos aquellos que vivieron y se hicieron gracias a mi viejo, no lo hubiesen ocultado o negado quizá, quizá, serían más creíbles. Y generarían más confianza”.

EL GESTO TIERNO DE MENNA CON ‘ACAMPE’

No hay dudas de que el vicegobernador Gustavo Menna ‘milita’ cada línea de decisión de la política del gobierno impulsado por Ignacio Torres, quien además lo utilizó como ‘modelo’ en un sentido posteo en ‘X’, para destacar el enorme gesto de su vice. ¿Qué fue lo que hizo Menna? Adoptó a un perrito adulto llamado ‘Acampe’, quien debe su nombre a trabajadores de la municipalidad de Rawson, que lo bautizaron así durante un conflicto de 6 años atrás, según historió el propio gobernador.

Claro, además de ponderar el gesto del vice para incorporar a su hogar a un animal adulto, que por lo general no son los más elegidos, Torres aprovechó para bajar línea sobre otro de los objetivos de su gestión:

“Para este gobierno, la promoción de la adopción, la concientización de la tenencia responsable y los programas de castración son imprescindibles para hacer frente a la sobrepoblación animal y garantizar también su bienestar -dijo el mandatario-. Por ello, vamos a trabajar coordinadamente con los municipios y las distintas organizaciones de toda la provincia que con mucho sacrificio y dedicación se esfuerzan día a día para que estos gestos se repliquen”.

El posteo es acompañado de un tierno video, cuidadosamente editado, en el que vemos a ‘Acampe’ ingresando a su nuevo hogar, con mullido almohadón y una carita que, hay que decirlo’, invita a ser acariciado. Sin dudas, el vice transpira la camiseta por el equipo. ¡Corten!

CRÍTICAS SINDICALES

Fueron las que realizó la diputada Tatiana Goic, de extracción sindicalista (pertenece al gremio de Camioneros) a la conducción del gremio Atech, que representa a los docentes. Esto ocurrió en la Hora de Preferencia de la última sesión de Legislatura, en momentos en que eligió responder a su colega del Frente de Izquierda, Santiago Vasconcelos (quien también integra el gremio docente).

Cuando el diputado (que es profesor universitario) volvió a remarcar las malas condiciones laborales de los maestros para oponerse a un proyecto de ley para asegurar la virtualidad en el nivel terciario en el interior, la legisladora le salió a la yugular, y le dijo que “las condiciones de trabajo exceden esta ley, y ahí debe estar el sindicato”.

“Pero desde un sindicato no puede decir que sus trabajadores están mal. Tienen que hacerse cargo de la representatividad y no pueden cargarnos a esta Legislatura de que se siga explotando a los trabajadores de la educación. Eso que no pueden resolver en los gremios termina explotando en las escuelas”.

Palo para la dirigencia de Atech de una diputada que históricamente había defendido a los maestros.

UN CAMBIO OBLIGADO

Es el que se dio en la conducción de la delegación Puerto Madryn del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS). Ocurre que antes de Semana Santa casi la totalidad de los empleados junto a los auditores denunciaron mediante una nota, que dirigieron al interventor del organismo Rodrigo San Martín con copia al departamento de Legales, al jefe de esa delegación.

En el escrito los trabajadores hablaron de acoso laboral, abuso de poder y maltrato, entre otros aspectos. Ante la gravedad del tema, las máximas autoridades del ISSyS tomaron cartas en el asunto en Rawson y dispusieron en principio el inicio de un sumario administrativo y la separación del cargo del delegado, hasta que se investiguen los hechos.

Luego de un período de toma de testimonios y ante la ratificación de las acusaciones por parte de todos los trabajadores, esta semana se supo que el hombre en cuestión quedó suspendido en su cargo y no se descarta que haya mayores sanciones. Por lo pronto una mujer ya fue designada en su reemplazo y se espera que por estos días se concrete su arribo formal a la delegación madrynense, lo que trajo alivio para los empleados de esa repartición.

LLEGA LA PAYASA MÁS FAMOSA

Cobró notoriedad nacional allá por agosto de 2020 cuando participó junto a la por entonces ministra de Salud del país, Carla Vizzotti, del reporte del coronavirus durante el domingo en el que se conmemoraba el "Día del Niño". Ese día Vizzotti junto al subsecretario nacional, Alejandro Costa, informaron sobre 20 nuevas muertes en el país por COVID, por lo que el número de víctimas fatales en Argentina, desde el inicio de la pandemia, se elevaba a 5.657.

Hacia el final de aquel reporte, la ministra habló del "Día de las Infancias" y le dio la palabra a la payasa Filomena, quien agregó que "el juego también es salud", por lo que interpretó una canción que acompañaron los dos funcionarios nacionales utilizando las manos y el cuerpo.

Aquella participación generó una fuerte polémica y la artista, que desde hace años integra la Agrupación Infantil "Vuelta Canela", quedó en el centro de las críticas junto a Vizzotti.

A casi cuatro años de aquel momento, Filomena, cuyo nombre real es Nina Lenza, estará en Chubut. Pero esta vez, para traer todo su arte a Rawson y Trelew.

Junto a su grupo artístico presentará "Diario de canciones" el 31 de mayo en el Cine Teatro Rawson y el 1 de junio en el Teatro Español de Trelew. Las entradas ya están a la venta.