CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - La designación del rionegrino Martín Soria como nuevo ministro de Justicia de la Nación tensionó el acuerdo que el Gobierno mantiene en el Congreso con el senador nacional y ex gobernador de esa provincia Alberto Weretilneck, quien calificó al futuro funcionario como “una persona violenta” que “no tiene ninguna capacidad” para el cargo.

Desde la llegada del Frente de Todos al Gobierno, el líder del espacio Juntos Somos Río Negro, que gobierna esa provincia, votó en casi todas las oportunidades con el oficialismo en el Senado, al igual que su ex ministro y actual diputado nacional Luis De Giacomo. Sin embargo, en diálogo con Radio Rivadavia, Weretilneck rechazó con duras palabras la designación de Soria, con quien mantiene un largo enfrentamiento en Río Negro, y lo calificó como “una persona violenta, muy agresiva, incapaz de generar un diálogo positivo que permita resolver un problema”.

“No vamos a ver un Ministerio de Justicia generador de procesos de transformación, va a ser un vociferador profesional agraviando a todo aquel que no piense como él”, disparó el senador, al tiempo que cuestionó la capacidad técnica del ex intendente de General Roca para el cargo. Al respecto, evaluó que “desde el punto de vista profesional, no tiene ninguna capacidad para desempeñarse en un cargo tan importante” porque “no tuvo posibilidades de tener cargos de trascendencia institucional como para poder tener un vínculo con la Justicia”.

La reacción de Weretilneck ante el desembarco de Soria en el Poder Ejecutivo pone dudas su vínculo con el Frente de Todos, que si bien puede prescindir de su voto en el Senado -donde goza de una cómoda mayoría- suele necesitar del acompañamiento de Di Giácomo en Diputados, donde los números están más justos. Pero el diputado nacional fue más duro que su jefe político y, a través de Twitter, consideró que “Soria ministro es instituir la provocación” y calificó al designado funcionario como “pendenciero” y “denunciador serial”.

“La designación de Martín Soria, sin formación ni experiencia en la materia judicial, denunciador serial sin fundamentos, pendenciero y confrontativo aparece como más acorde a intenciones de interferir y presionar a toda la Justicia en beneficio de un sector, que a llegar a las reformas para beneficio del conjunto”, fustigó Di Giácomo.

El legislador contrapuso el nombramiento con “una propuesta de reforma judicial seria, consensuada a través del diálogo, con rigor académico, apuntando a las necesidades y reclamos de celeridad, eficiencia y equilibrio, donde no haya sometimiento al poder político de turno y a los poderes permanentes”.

Más temprano, Weretilneck también había usado las redes sociales para rechazar la designación de su comprovinciano y advirtió: “Viviremos una de las etapas más oscuras de la relación inter poderes. Debemos estar atentos a la persecución a dirigentes opositores, periodistas y quienes pensamos distinto”.

El enfrentamiento entre Weretilneck y Soria comenzó cuando el actual senador nacional asumió la Gobernación de Río Negro luego de la muerte de Carlos “El Gringo” Soria, padre del designado ministro de Justicia. Si bien ese enfrentamiento llevó a que Weretilneck uniera fuerzas con el ex senador y ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio Miguel Pichetto -también peleado con Soria- tras el triunfo del Frente de Todos en 2019 el ex gobernador de Río Negro se movió cerca del oficialismo.

