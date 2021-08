Luego de que se conociera que la actriz Florencia Peña denunciaría penalmente a los diputados Waldo Wolff y Fernando Iglesias por supuestos comentarios misóginos para con su persona en el marco de la polémica por sus visitas a Olivos, el legislador negó haberse referido a ella.

“Jamás me referí a Florencia Peña. Ni en redes, ni personalmente. Es una operación de prensa”, aseguró Wolff en diálogo con Radio Rivadavia.

En ese sentido, el dirigente opositor se refirió además al pedido de expulsión de su par Fernando Iglesias de la cámara, y aseguró que si se va a tratar ese tema "pedí que se trate la mía también”.

“Me acabo de autodenunciar en 12 fueros. Primero en la justicia penal, en donde Peña me denunció”, aclaró.

“Eso es imposible. El tuit que está en la picota es del 27 de julio, y se descubrió que Florencia Peña había concurrido a la quinta el 28 de julio”, aclaró además en relación a los supuestos dichos en contra de Peña.

“Tenemos un Presidente que tiene tuits que no borró y no solo son misóginos, sino aberrantes; un Procurador del Tesoro que falsificó su declaración para ponerse una vacuna y diputados como Eduardo Valdés que se saltearon la fila para inocularse, y me quieren juzgar a mí porque no les gusta mi tuit”, lanzó el diputado.

Y cerró: "Lo que está en tela de juicio acá no es el ‘machirulismo’, sino la libertad de expresión. En 52 años, jamás tuve una denuncia personal, ni particular, vinculada a este tema. La CGT salió a pegarme a mí, pero ¿sabe que tenemos un Presidente que dijo que saltearse la cola de la vacuna no es delito?”