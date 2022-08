El ministro del Interior, Eduardo 'Wado' De Pedro, acusó este sábado a Mauricio Macri de no tener formación para gobernar el país ni tampoco "amor a la Patria" y lo responsabilizó por haber puesto a la Argentina "de rodillas, con un endeudamiento injustificable", al reproducir desde Twitter un artículo periodístico en el que se atribuye a Macri haber calificado al "chef" Martiniano Molina como "un invento" que "no sabía gobernar".

"Macri pidió dejar de inventar candidatos que no saben gobernar y pierden como el 'chef Martiniano' en Quilmes. Lo que dijo se podría aplicar a él", cargó De Pedro desde sus redes en referencia a las palabras atribuidas a Macri durante su intervención en el último encuentro de la mesa nacional de PRO, realizado el viernes 12 de agosto con un almuerzo en el restaurante Happening de la Costanera.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

En relación a ese episodio, el ministro del Interior y dirigente del Frente de Todos advirtió que "no solo hay que formarse" para gobernar sino también "tener amor a la Patria y no ponerla de rodillas con un endeudamiento injustificable".

Hace una semana, Macri participó de la reunión de la Mesa Nacional del PRO en Happening de Costanera junto a otros dirigentes del partido que él mismo fundó, como Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Cristian Ritondo y Patricia Bullrich, con quienes analizó el escenario electoral, la irrupción de Elisa Carrió con sus impactantes acusaciones y las estrategias disímiles que coexisten en Juntos por el Cambio.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

Sobre ese cónclave del PRO, diario Perfil publicó hace una semana que al hablar del armado político para 2023 Macri exhortó a los presentes a no traer nuevos "inventos a la provincia de Buenos Aires", en supuesta alusión al ex cocinero y ex intendente de Quilmes del PRO, quien hoy es diputado bonaerense de JxC, mientras que el aludido Molina restó importancia al episodio desde un portal especializado en la política bonaerense: lo consideró parte de una "operación de prensa" de "sectores de la coalición (por JxC) que quieren hacer daño".