En medio de un clima de creciente tensión, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) manifestó su preocupación por el grave deterioro de las condiciones laborales en los servicios de navegación aérea.

Juan Pablo Schinello, secretario de Organización del gremio, advirtió durante una asamblea realizada en el Aeropuerto de Comodoro sobre el impacto de 11 meses sin actualización salarial y el despido reciente de 17 trabajadores esenciales, en su mayoría controladores de tránsito aéreo, operadores de búsqueda y salvamento, y técnicos clave para el funcionamiento de los aeropuertos del país.

“La situación es muy crítica. Estamos sin paritaria desde hace casi un año y, como si fuera poco, ahora se suma una serie de despidos injustificados de personal indispensable para la seguridad y operación del sistema aeronáutico”, señaló Schinello.

“Se trata de trabajadores con estabilidad plena, porque fuimos transferidos del Estado —primero desde la Fuerza Aérea, luego a la ANAC y hoy en la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA)— y no pueden ser echados sin causa, pero igual lo hicieron”, denunció.

La presidenta de EANA, Norma Rotta, quien se desempeñó antes como gerenta regional de Comodoro, fue señalada por el gremio como principal responsable de los despidos. “Lo más indignante es que ella despidió a compañeros de su propio lugar de trabajo, sin contemplaciones. Eso provocó un enorme malestar entre los trabajadores de la región”, remarcó Schinello.

En Comodoro Rivadavia, cabecera de la región aérea sur, hay alrededor de 80 trabajadores de EANA, entre controladores, operadores y técnicos. Schinello destacó que el déficit de personal en la Patagonia es grave y que estas medidas afectan directamente la operatividad y la seguridad de los vuelos.

“Si esto sigue así, se va a complicar la apertura y funcionamiento de los aeropuertos. No hay reemplazos para estos trabajadores”, alertó.

Actualmente, ATEPSA se encuentra cumpliendo una conciliación obligatoria que rige hasta el 15 de agosto. Mientras tanto, el gremio realiza asambleas informativas en distintos puntos del país, sin afectar el servicio, ya que —como recordó Schinello— los trabajadores aeronáuticos prestan un servicio público esencial.��

“No hacemos retención porque entendemos la responsabilidad que tenemos. Pero es necesario que el Gobierno tome nota: está en juego la seguridad aérea de todo el país”, concluyó.

Desde el gremio advirtieron que, de no haber respuestas concretas por parte de las autoridades nacionales, se analizarán nuevas medidas una vez vencida la conciliación. “Llevamos meses pidiendo diálogo y soluciones. Si no aparecen, no descartamos profundizar el reclamo”, finalizaron.