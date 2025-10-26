Durante la mañana del domingo, mientras cumplía con su deber cívico, el diputado nacional y candidato a senador Pablo Cervi se refirió al violento robo que vivió junto a su familia la noche anterior en su vivienda de Neuquén capital.

El legislador por La Libertad Avanza fue víctima de un asalto armado el sábado por la noche, apenas unas horas antes de las elecciones legislativas 2025. Según informaron fuentes policiales, tres delincuentes irrumpieron en el domicilio y redujeron a las once personas que se encontraban en el lugar.

"Consternado por lo que pasó, pero agradecido a Dios porque la familia está bien", dijo.

Durante el hecho, Cervi fue golpeado en la cabeza por los agresores, quienes finalmente escaparon con 20.000 dólares en efectivo, además de relojes, alianzas y otros objetos de valor.

Las autoridades policiales iniciaron una investigación para dar con los responsables del violento episodio, ocurrido en un contexto de máxima tensión electoral.

"Estábamos con la familia, mis hermanos, éramos 11 en lo que era la casa de mi madre. Rompieron la puerta. Yo me acerqué como para pegar un grito a ver si se disuadían, pero rompieron la puerta, ingresaron y ahí me redujeron, me golpearon con la culata del arma, me apuntaron a la cara, una situación bastante compleja, realmente", relató Cervi. "Terminaron maniatando a toda la familia", agregó.

"La verdad, una situación compleja que no se la deseo a ningún neuquino. Ojalá que esto sirva para visualizarlo y que este nivel de violencia es inusitado en Neuquén, entonces esperemos que esto sirve para que se pueda cortar de cuajo este tema", expresó el diputado.

"Preocupante en esta situación. Entraron diciendo que eran de la división de Delitos Económicos de la Policía, vestidos con ropa oscura y pasamontañas. Cuando les digo que era diputado, que tenían que mostrarme la orden, ahí comenzaron con la violencia y porque me resistí me golpearon con la culata de la pistola", continuó su relato el diputado.

Según contó, fueron tres personas que estaban "con una organización importante". Explicó que, además de las vestimentas también tenían handy.

Con información de La Mañana Neuquén