Votó José Luis Espert tras la polémica por el presunto lavado de dinero: “Ya fue suficiente..."
Tras renunciar a su candidatura libertaria luego de quedar envuelto en el escándalo de Fred Machado, el diputado emitió su voto este domingo.
El dirigente libertario José Luis Espert, recientemente señalado en una causa por presunto lavado de dinero, concurrió esta mañana a votar cerca de las 10 en el colegio Holy Cross, ubicado en San Isidro.“Pido respeto para mí”, dijo.
El legislador nacional, quien decidió retirar su postulación que le habría permitido continuar en el Congreso, ofreció breves declaraciones ante la prensa.
“Ya dije todo lo que quería decir, respétenme”, siguió y enfatizó: “Ya está, es suficiente”.
Acompañado por su mujer, Espert hizo hincapié en que siempre se consideró “un ciudadano común, normal”.
Guía para votar en Chubut: qué se elige, cómo se vota y qué se define en el referéndum
El domingo 26, los chubutenses elegirán a dos diputados nacionales que representarán a la provincia en el Congreso y deberán pronunciarse sobre la eliminación de fueros de dirigentes políticos, jueces y sindicalistas. En algunos distritos, también se votarán representantes en el Consejo de la Magistratura, mientras que en Puerto Madryn se realizará una consulta popular sobre la modificación de la carta orgánica municipal.
Por Facundo Ponce
Ocho listas, dos bancas
Elecciones 2025: quiénes son y qué proponen los candidatos a diputados nacionales por Chubut
Ocho listas participarán el 26 de octubre en una de las elecciones más abiertas de los últimos años. Entre los nombres figuran referentes del oficialismo, el peronismo, la izquierda y los espacios libertarios, en una contienda que definirá el futuro político de la provincia y su representación en el Congreso Nacional.
EL CASO QUE CONMUEVE AL PAÍS
Torres habló sobre la desaparición de la pareja de jubilados: “Nunca se pierde la esperanza de encontrarlos con vida”
El gobernador afirmó que está en contacto con los familiares de las víctimas y destacó el apoyo de las fuerzas federales. “Está todo a disposición para hacer el rastrillaje de todo ese sector”, afirmó.
APUESTA FUERTE DEL OFICIALISMO
Eliminación de los fueros: qué se vota en el referéndum y por qué es una elección histórica
Los chubutenses deberán decidir si aprueban la reforma constitucional impulsada por el gobierno de Torres. La medida generó polémica y los magistrados intentaron revocar la convocatoria al plebiscito.
