El dirigente libertario José Luis Espert, recientemente señalado en una causa por presunto lavado de dinero, concurrió esta mañana a votar cerca de las 10 en el colegio Holy Cross, ubicado en San Isidro.“Pido respeto para mí”, dijo.

El legislador nacional, quien decidió retirar su postulación que le habría permitido continuar en el Congreso, ofreció breves declaraciones ante la prensa.

X de Real Time

“Ya dije todo lo que quería decir, respétenme”, siguió y enfatizó: “Ya está, es suficiente”.

Acompañado por su mujer, Espert hizo hincapié en que siempre se consideró “un ciudadano común, normal”.

