Las manifestaciones contra la ley de zonificación minera generaron una ola de incidentes y destrozos contra edificios públicos. Entre ellos, en el edificio del Superior Tribunal de Justicia en calle Roberto Jones 75 en Rawson.

A casi dos meses de lo sucedido, en plena investigación y sin detenidos aún. El ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Mario Vivas, habló del funcionamiento del organismo tras los daños, no solo estructurales sino también de documentación y en ese marco, realizó una expresión a título personal desvinculando al STJ.

“Estoy esperando que el gremio condene los hechos del incendio y violencia del otro día. Lo digo para que el gremio tome nota. No me he enterado que hayan condenado los hechos de violencia”, afirmó Vivas este lunes en rueda de prensa.

Y a continuación, sostuvo: “La verdad que me preocupa por esta dirigencia actual del gremio. Solo se comunicaron para pedir una reunión que debe ser por una cuestión menor seguramente”, dijo descartando que sea salarial.

Sobre los motivos detrás de este silencio por parte del gremio, Vivas dijo: “No voy a entrar en conjeturas”, y afirmó que también “algunos colegios de abogados tampoco que han condenado estos hechos de violencia aberrantes”.

Vivas: “Nos ha molestado muchísimo, sin entrar en polémica, pero si dejar constancia”.

Finalmente, el miembro del STJ calificó de “inaudito” el ataque al edificio de justicia porque “es la casa donde trabajan ellos. Si no tienen cariño por su segundo hogar es muy complicado”.