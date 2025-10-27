La actriz y modelo, Virginia Gallardo, celebró su elección como diputada nacional por Corrientes luego de conocerse los primeros resultados de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre.

La referente de La Libertad Avanza (LLA) se mostró entusiasta por el desempeño del espacio libertario a nivel nacional y aseguró que el resultado es una señal de que “cada vez más argentinos entienden que este es el camino”.

“Al parecer, los resultados son todos muy buenos a nivel país, que es lo que nos importa”, afirmó tras el cierre de los comicios. “De a poquito, vamos sumando gente que entiende que este es el camino. Hay que involucrarse, hay que sumarse, hay que avanzar, porque la verdad es que tenemos el futuro de una Argentina próspera a la vuelta de la esquina”, agregó la flamante diputada.

De acuerdo con los datos oficiales del 99,64% de las mesas escrutadas, Corrientes mostró una elección ajustada entre los principales espacios. La lista de Vamos Corrientes, encabezada por Diógenes González, se impuso con el 33,91% de los votos, mientras que La Libertad Avanza, con Gallardo al frente, obtuvo el 32,68%, garantizándose una banca. En tercer lugar quedó Fuerza Patria, con Raúl “Rulo” Hadad, que alcanzó el 28,32%.

En números absolutos, los resultados se tradujeron en 185.005 votos para González, 178.292 para Gallardo y 154.508 para Hadad, reflejando una paridad que mantuvo la expectativa hasta el final del conteo. La elección de Gallardo fue interpretada como una sorpresa política, ya que se trata de su primera experiencia en cargos públicos, tras haberse hecho conocida en el ámbito del espectáculo, según publica TN.

Durante la campaña, Gallardo se presentó como una voz ciudadana que busca “llevar al Congreso la perspectiva de quienes trabajan, emprenden y quieren un país libre”. Su incorporación al espacio libertario fue impulsada por la estructura de La Libertad Avanza en Corrientes, alineada directamente con el proyecto nacional de Javier Milei.

En la previa de los comicios, la nueva diputada compartió en sus redes sociales un recuerdo emotivo vinculado a su pasado artístico. A través de Instagram, publicó una foto junto a Ricardo Fort, con quien mantuvo una relación sentimental, y escribió: “Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos, comandante. Confío en que me estarás cuidando”.

El mensaje fue interpretado por muchos de sus seguidores como un gesto de nostalgia y también como una muestra del tono personal con el que Gallardo decidió atravesar su incursión en la política.

Con su banca en la Cámara de Diputados de la Nación, Virginia Gallardo se suma a la bancada de La Libertad Avanza, que amplió su representación en varias provincias del país, consolidando así el crecimiento del oficialismo libertario tras un año de gestión de Javier Milei.

“Hoy empieza una nueva etapa, con más responsabilidad y más compromiso. Representar a los correntinos es un honor enorme”, expresó la diputada electa tras confirmarse los resultados. “Vamos a seguir trabajando por una Argentina libre, próspera y sin privilegios”, concluyó.