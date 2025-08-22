La presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel en Chubut, donde participó de los festejos por el 90° aniversario de Río Mayo, la localidad en donde pasó parte de su infancia, tiene una relevancia que excede su rol institucional.

La visita de la presidenta del Senado, quien se mostró junto al gobernador Ignacio “Nacho” Torres, se da en medio del clima electoral y en el marco del fuerte enfrentamiento que mantiene con el presidente Javier Milei, con duras declaraciones públicas del primer mandatario.

Una de las últimas embestidas fue hace un mes, durante su participación en La Derecha Fest, realizada en Córdoba. Allí Milei se refirió a Villarruel como “la bruta traidora”.

“La primera ley de la economía es la escasez, no hay de todo para todos. Y la segunda es que la primera ley de la política es ignorar la primera ley de la economía. Y vaya que de esto los populistas saben. ¿O acaso semanas atrás no votaron un gasto de 17.000 millones de dólares y la bruta traidora dijo que lo iba a financiar con 30?”, afirmó Milei en referencia a la vicepresidenta.

El ataque estuvo vinculado a los cuestionamientos que realizó el oficialismo sobre el rol que cumplió Villarruel durante la sesión del Senado donde se aprobaron aumentos en las jubilaciones y los fondos para el sector de discapacidad, leyes luego vetadas por el Ejecutivo.

La vicepresidenta se había defendido de las críticas a través de mensajes en las redes sociales. “Si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y una discapacitada, menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo”, afirmó en una respuesta a un usuario que la criticaba.

También le contestó otra persona que le reclamaba trabajar junto a Milei. “¿Un presidente que no puede ni saludar a la persona con la que llegó al poder? Hacéle el reclamo a él, que yo la educación no la pierdo nunca”, respondió.

Esa negativa a saludarla había quedado reflejada en los festejos por el 25 de Mayo, durante el Tedeum realizado en la Catedral de Buenos Aires. El presidente pasó a su lado y no la miró. Horas más tarde, realizó un posteo en las redes sociales: “ROMA NO PAGA TRAIDORES. Si se es bueno con los malos (esto es con quienes traicionan, mienten, calumnian, injurian y ensucian por una mera ventajita) se termina siendo muy malo con los buenos. Fin. PD: saludos para Chantalán Gutiérrez Rubí y otras basuras varias”, escribió en su cuenta de X.

La “guerra” entre los compañeros de la fórmula que se proclamó ganadora en 2023 había comenzado poco después de asumir, luego de que Milei decidiera no poner bajo el mando de la vicepresidenta las áreas de Seguridad y Defensa, contra lo que se estipulaba en la previa. Esos dos cargos fueron otorgados a Patricia Bullrich y Luis Petri, integrantes de la fórmula de Juntos por el Cambio que apoyaron al libertario en el ballotaje.

El clima hostil fue haciéndose cada vez más claro con el correr de los meses, con gestos manifiestos de desconfianza, declaraciones cruzadas y hasta acusaciones sobre intentos de desestabilización desde el Senado.