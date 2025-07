La vicepresidenta Victoria Villarruel le respondió a la ministra de Segurirad, Patricia Bullrich, quien le había solicitado que no convalide la sesión del Senado en la que se aprobó el aumento para los jubilados y la prórroga de la moratoria provisional, entre otros proyectos incómodos para el Gobierno.

“Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia”, había manifestado Bullrich en su cuenta de X (ex Twitter).

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

La respuesta de Villarruel llegó unas horas más tarde, a través de la misma red social. “Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país. Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere porque los combatí siempre, mientras ud pululaba de partido en partido”, afirmó la vicepresidenta.

Sobre la polémica reglamentaria desatada este jueves en la Cámara Alta, afirmó: “La sesión ordinaria del día de hoy fue estipulada en fecha y hora en la sesión preparatoria anual. Como Vicepresidente cumplo con mi rol institucional el cual implica que presida las sesiones me gusten o no. Entre otras cosas me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy Vicepresidente”.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

Por otra parte, remarcó: “Dejo categóricamente en claro que las 3 leyes con media sanción de Diputados no cuentan con dictamen, pero el recinto es soberano y votó en contrario. El Senado es la casa de las provincias, así que antes de hacerse la picante repase la Constitución Nacional donde dice con claridad que Argentina adopta para su gobierno el sistema representativo, republicano y federal”.

Por último, afirmó: “El ejercicio de mi función no implica la convalidación de ningún acto ya que son los senadores, en representación de los intereses de sus provincias, los que toman sus propias decisiones, son ellos quienes convalidan, aprueban o rechazan y son quienes deben encontrar los caminos de diálogo y consenso en el desarrollo de su labor en el recinto y en las comisiones, de acuerdo a sus convicciones y de conformidad con el Reglamento”.