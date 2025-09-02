Vidal respaldó la gestión de Torres: “Un gobierno con cuentas claras, baja impuestos e invierte al mismo tiempo"

Comodoro Rivadavia fue sede del Encuentro Regional de Energía, organizado por la Fundación Pensar, en instalaciones del Hotel Lucania, con la presencia de María Eugenia Vidal, el gobernador del Chubut, Ignacio Torres, y diversos referentes nacionales.

En rueda de prensa desde la ciudad petrolera, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y referente del PRO, María Eugenia Vidal, habló de la necesidad de construir políticas públicas a largo plazo y respaldó la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres.

“Para nosotros, estar con Pensar es muy importante, primero porque hablamos de temas de largo plazo, no solamente de coyuntura, sino de cómo hacer para que el país crezca y esta provincia crezca 10, 20 años seguidos. Y ese es un poco el enfoque que el gobernador le ha dado a este gobierno: bajar regalías, ordenar las cuentas, mejorar la educación”, afirmó.

Luego, destacó que Chubut es un ejemplo de administración distinta en un contexto de cuestionamientos nacionales: “En días en que se discute tanto de corrupción, a mí me da orgullo venir a una provincia gobernada con eliminación de fueros, con cambios electorales y que puede encarar una campaña de manera transparente. Acá estamos apoyando el trabajo de equipo que viene haciendo el gobernador y Ana Clara, que me encantaría que siga en el Congreso porque la vi trabajar y defender esta provincia”.

En ese marco, manifestó que la gestión de Torres “es vista como un gobierno que marca un antes y un después en Chubut” y que “muestra que se puede tener un Estado eficiente, con cuentas claras, baja impuestos e invertir al mismo tiempo”.

“Hacemos estos seminarios donde, si ustedes se quedan hoy, van a ver de todo lo que se habla; no es de cómo hacemos mañana, es de cómo trabajamos hoy y mañana para poder tener futuro dentro de 5, dentro de 10 años y no tener que venir a una ciudad como esta que es impresionante y que durante 100 años tuvo un potencial y tuvo una realidad petrolera muy importante, pero eso no se tradujo en infraestructura, porque no había gobiernos que venían a pensar en eso, a invertir en eso, ¿no? ¿Cuántas veces pasó lo de la ruta 3? Y ustedes lo viven todos los días”, reflexionó.

AUDIOS CENSURADOS

También tuvo definiciones sobre la situación nacional, en medio de la prohibición de difundir audios vinculados a la Secretaría de la Presidencia, Karina Milei, relacionados a posibles coimas.

“La corrupción no es mala en algunos casos y buena en otros. Es siempre mala. Independientemente de qué partido o qué funcionario la lleve adelante. Ustedes están viviendo también una causa judicial acá en la ciudad de Comodoro. Siempre al final tiene consecuencias en la vida real de los argentinos, porque es una ruta que no se hizo, es una vivienda que no se entregó, es una partida de fentanilo que no se controló”.

“Al final la corrupción la paga la gente y, para eso, lo que hay que hacer es no confiar solamente en la honestidad de las personas, sino tener mecanismos institucionales claros. Por eso peleamos tanto con Silvia Lospennato en la ciudad para que hubiera ficha limpia. Por eso peleamos tanto para que no se retrocediera la ley de acceso a la información pública. Por eso peleamos tanto para que haya jueces en la Corte de las cuales nos podamos sentir orgullosos. No es un capricho, es porque cuando hay mejores instituciones hay menos casos de corrupción”, agregó.

CAMINO A LAS ELECCIONES

Respecto del panorama electoral, sostuvo: “No hay una elección, hay 24. Cada distrito elige a sus representantes. Por eso creo que los chubutenses, cuando llegue el 26 de octubre, van a elegir lo mejor para su provincia. Y no tengo dudas de que lo mejor es Gustavo, no solo para mejorar el país, sino también para defender mejor a los chubutenses y representar al gobierno de Nacho”.

En ese sentido, destacó como ejemplo lo ocurrido en Corrientes: "Es una señal de que la gestión importa. Que las clases empiecen importa, que las obras se hagan importa, que las inversiones lleguen importa. Y todo ese mensaje después vuelve en las urnas".

Sobre la relación con el gobierno nacional, aseguró que siempre han acompañado las medidas de la actual gestión para evitar un escenario crítico: “Nunca fuimos parte del Club del Helicóptero ni lo vamos a ser. Queremos que a este presidente le vaya bien y ojalá pueda superar todas las dificultades”.

Finalmente, remarcó la importancia de formar nuevos liderazgos: “Nacho y Ana Clara son una muestra de eso. Desde Pensar trabajamos con jóvenes líderes en todo el país porque creemos que hay que pensar en el futuro, invertir cuando vienen las vacas gordas y planificar qué va a pasar en 5 o 10 años. Ese es el desafío que tiene la Argentina”.