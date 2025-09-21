Con un duro comunicado, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, denunció que Cristina y Máximo Kirchner “ejecutaron un golpe judicial” en la provincia para impedir la ampliación del Tribunal Superior de Justicia, luego de que un juez frenara el análisis de las ternas para pasar de cinco a nueve miembros.

La publicación, titulada “Violación de la división de poderes en provincia de Santa Cruz”, fue compartida por el mandatario provincial en sus redes sociales. “Los Kirchner, madre e hijo, han operado un golpe judicial en Santa Cruz. A través de sus operadores judiciales Fernando Basanta y Marcelo Bersanelli, ejecutaron un golpe judicial que viola la división de poderes en Santa Cruz”, señaló Vidal.

Copiando como destinatarios del mensaje al presidente Javier Milei; al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; a la Corte Suprema y a distintos gobernadores, agregó: “La justicia cooptada viola la Constitución e impide una vez más la aplicación de una ley votada por el poder legislativo durante esta gestión de gobierno. ¿Cuál es el límite CFK? ¿Cuál es el límite CFK? ¿Cuál es el límite Máximo? ¿Son capaces de hacer llegar a Santa Cruz a la intervención federal?”.

YPF inició trabajos previos a la perforación de tres nuevos pozos en Palermo Aike

Noticia en desarrollo