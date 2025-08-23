Tras haber encabezado los actos por el 90.º aniversario de Río Mayo, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, llegó este sábado a Comodoro para participar en la inauguración del muro de contención costero en las inmediaciones del Hospital Alvear, en el km 3. La actividad contó con la presencia del gobernador de Chubut, Ignacio Torres; el vicegobernador, Gustavo Menna; el intendente, Othar Macharashvili; y la diputada Ana Clara Romero.

Su visita a la provincia se dio en el marco de los actos por el 90.º aniversario de la localidad de Río Mayo. Al respecto, Villarruel expresó: «Estoy muy contenta de estar acá; es una provincia que tiene infinitas posibilidades. En un principio la visita era para apoyar a Río Mayo en su 90.º aniversario, pero también es una visita para resaltar el federalismo y que desde el Estado nacional y la casa de las provincias estamos pendientes. Conocemos la agenda de cada provincia y sus particularidades».

La vicepresidenta señaló que el propósito de su viaje a Comodoro Rivadavia era «interiorizarme más acerca de las fortalezas y posibilidades que tiene esta provincia». Y agregó: «Luego ya retomo viaje para volver a trabajar en el Senado».

Al ser consultada sobre la situación política actual, Villarruel aseguró que el país atraviesa un "momento difícil y bastante confuso", pero realizó una aclaración: «A mí me votaron los argentinos como vicepresidenta de la Nación y yo estoy cumpliendo con toda responsabilidad mi obligación institucional, que es presidir el Senado».

En la misma línea, reafirmó su compromiso con el rol que le fue asignado: «A mí me votaron los argentinos como vicepresidenta de la Nación; más allá de los devenires políticos, cumplo mi rol con probidad. Parte de ese rol es estar en contacto con los gobernadores y escuchar sus necesidades».

Para finalizar, criticó la figura histórica del vicepresidente en el país: «Nos acostumbramos a que los vicepresidentes eran una figura decorativa que no hacían absolutamente nada; no es mi caso. Yo vengo a cumplir el rol que me da la Constitución y parte de ese rol es tratar con senadores, gobernadores e interiorizarme con lo que pasa fuera de la Capital Federal».