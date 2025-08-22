Victoria Villarruel llegó a Río Mayo para los festejos por el 90° aniversario de la localidad
La vicepresidenta participa de las celebraciones oficiales en el lugar donde vivió hace 30 años. Protagonizará el acto central junto al gobernador Torres. Seguí la cobertura en vivo.
La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, arribó este viernes poco antes de las 12 del mediodía al aeropuerto de Comodoro Rivadavia, desde donde partió de inmediato —vía terrestre— hacia la localidad de Río Mayo para cumplir con una agenda oficial. Seguí la cobertura en vivo.
La vicepresidenta Victoria Villarruel ya se encuentra en Río Mayo. Arribó cerca de las 15.45, acompañada del gobernador Ignacio “Nacho” Torres.
Romero y Menna, presentes en los festejos
Mientras se esperan las presencias de Villarruel y Torres, ya están presentes en Río Mayo los candidatos de Despierta Chubut para las elecciones de octubre: la diputada Ana Clara Romero y el vicegobernador Gustavo Menna.
Ambos remarcaron la importancia de los convenios aprobados este jueves por la Legislatura, que le permitirán a la provincia realizar obras viales en las rutas 3 y 40 con fondos propios, en un mecanismos de compensación de deudas que Chubut tiene con Nación.
Todo listo para recibir a la vicepresidenta
Los vecinos de Río Mayo ya se preparan para recibir a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Los abanderados están alistados en la plaza, frente al escenario montado en la localidad, donde se presentará también el gobernador Ignacio “Nacho" Torres. También esperan policías, bomberos y miembros de las fuerzas armadas.
El locro de los festejos
La Municipalidad de Río Mayo compartió las imágenes del locro preparado por los cocineros que disfrutaron quienes se acercaron al Gimnasio Municipal, en el marco de los festejos por el aniversario de la ciudad.
El acto central y el desfile cívico-militar previstos para las 13 horas en la localidad de Río Mayo, con la participación de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, fueron reprogramados para las 15.
El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, destacó la visita de Villarruel desde el aeropuerto de Comodoro: "Es importante que una vicepresidenta de la Nación venga a Río Mayo"
“Es una linda historia, porque ella ha vivido toda su infancia en Río Mayo. Son 90 años y el intendente me pidió que le haga llegar la invitación. Le hicimos llegar la invitación y enseguida respondió que sí, que quería venir", afirmo en diálogo con la prensa.
“Tiene un arraigo muy importante con con ese pueblo y y la verdad que es importante que una vicepresidenta de la Nación venga a a Rio Mayo”.
La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, arribó antes del mediodía, minutos antes de as 12, al aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Desde allí, abordó una camioneta y, escoltada por una comitiva, partió rumbo a Río Mayo en el marco de un importante operativo de seguridad.