La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, arribó este viernes poco antes de las 12 del mediodía al aeropuerto de Comodoro Rivadavia, desde donde partió de inmediato —vía terrestre— hacia la localidad de Río Mayo para cumplir con una agenda oficial. Seguí la cobertura en vivo.

La vicepresidenta Victoria Villarruel ya se encuentra en Río Mayo. Arribó cerca de las 15.45, acompañada del gobernador Ignacio “Nacho” Torres.

Victoria Villarruel llegó a Río Mayo para los festejos por el 90° aniversario de la localidad

Romero y Menna, presentes en los festejos

Mientras se esperan las presencias de Villarruel y Torres, ya están presentes en Río Mayo los candidatos de Despierta Chubut para las elecciones de octubre: la diputada Ana Clara Romero y el vicegobernador Gustavo Menna

Ambos remarcaron la importancia de los convenios aprobados este jueves por la Legislatura, que le permitirán a la provincia realizar obras viales en las rutas 3 y 40 con fondos propios, en un mecanismos de compensación de deudas que Chubut tiene con Nación.

Torres destacó la visita de Villarruel: "Es importante que una vicepresidenta de la Nación venga a Río Mayo"
Menna y Romero, en Río Mayo.
Cable Canal Río Mayo

Todo listo para recibir a la vicepresidenta

Los vecinos de Río Mayo ya se preparan para recibir a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Los abanderados están alistados en la plaza, frente al escenario montado en la localidad, donde se presentará también el gobernador Ignacio “Nacho" Torres. También esperan policías, bomberos y miembros de las fuerzas armadas.

Los abanderados, a la espera de la vicepresidenta.
Cable Canal Río Mayo
El locro de los festejos

La Municipalidad de Río Mayo compartió las imágenes del locro preparado por los cocineros que disfrutaron quienes se acercaron al Gimnasio Municipal, en el marco de los festejos por el aniversario de la ciudad.

Victoria Villarruel llegó a Río Mayo para los festejos por el 90° aniversario de la localidad

El acto central y el desfile cívico-militar previstos para las 13 horas en la localidad de Río Mayo, con la participación de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, fueron reprogramados para las 15.

Municipalidad De Río Mayo
El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, destacó la visita de Villarruel desde el aeropuerto de Comodoro: "Es importante que una vicepresidenta de la Nación venga a Río Mayo"

Es una linda historia, porque ella ha vivido toda su infancia en Río Mayo. Son 90 años y el intendente me pidió que le haga llegar la invitación. Le hicimos llegar la invitación y enseguida respondió que sí, que quería venir", afirmo en diálogo con la prensa.

“Tiene un arraigo muy importante con con ese pueblo y y la verdad que es importante que una vicepresidenta de la Nación venga a a Rio Mayo”.

Así fue la LLEGADA DE VICTORIA VILLARRUEL al Aeropuerto de COMODORO
La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, arribó antes del mediodía, minutos antes de as 12, al aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Desde allí, abordó una camioneta y, escoltada por una comitiva, partió rumbo a Río Mayo en el marco de un importante operativo de seguridad.

La camioneta en que se traslada Villarruel.
Captura
