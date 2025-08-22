La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, arribará este viernes a las 10:20 al aeropuerto de Comodoro Rivadavia, desde donde partirá de inmediato —vía terrestre— hacia la localidad de Río Mayo para cumplir con una agenda oficial.

Según la información obtenida por ADNSUR, Villarruel regresará a Comodoro cerca de las 20:00 y pasará la noche en la ciudad. Su estadía en Chubut se extenderá hasta el sábado, cuando tiene previsto emprender el regreso a Buenos Aires a las 22:00.

El intendente de Río Mayo, Gustavo Loyaute, fue quien confirmó que visitará la localidad este viernes 22 de agosto, en el marco de la celebración del 90.º aniversario de la ciudad, que tendrá un programa de actividades culturales, protocolares y comunitarias.

Desde el municipio trabajaron en la organización de actos, desfiles y presentaciones artísticas que darán un marco festivo a la jornada.

Villarruel tiene un vínculo personal con Río Mayo que se remonta a su adolescencia. En 1987 residió en la localidad, cuando su padre, el entonces coronel Eduardo Marcelo Villarruel, se desempeñaba como segundo jefe del Regimiento de Infantería 31. Según ha contado en distintas entrevistas, aquella etapa dejó en ella un recuerdo afectivo que ha mencionado en varias oportunidades desde que asumió la vicepresidencia.

Este será el tercer intento por concretar su visita a Chubut, después de que viajes previos se cancelaran por compromisos de agenda y por los incendios registrados en la zona cordillerana a principios de año.

La formación de Victoria Villarruel bajo la sombra del pasado en Chubut

En el programa “Buen Día Comodoro” de Seta TV se abordó la compleja historia personal de Victoria Villarruel, figura política de alto perfil en la Argentina actual, a partir del testimonio y la investigación de Emilia Delfino, autora del libro La Generala, biografía no autorizada que reúne detalles fundamentales para comprender la formación y las convicciones de Villarruel.

El punto de partida es el rol que desempeñó Eduardo Villarruel, padre de Victoria, en el Ejército argentino y cómo su carrera se vio profundamente condicionada por su oposición a jurar por la Constitución Nacional bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, apenas cuatro años después del retorno de la democracia.

En mayo de 1987, un grupo de militares con una postura conservadora protagonizó los llamados levantamientos carapintadas, en reacción contra los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar. Entre ellos, Eduardo Villarruel, que en ese momento era el segundo al mando de un regimiento en Río Mayo, se negó a prestar juramento de fidelidad a la Constitución democrática.

Como recordó Emilia Delfino, “él no solo se negó a jurar, sino que se opuso a tomar juramento a sus propios subordinados, lo que fue considerado desacato y desobediencia grave”. La sanción fue inmediata: un proceso militar interno que derivó en arresto, un hecho que marcó para siempre la carrera y la vida familiar de los Villarruel. Este episodio gatilló una serie de efectos colaterales que Delfino narra como una debacle progresiva en su carrera.