Victoria Villarruel e Ignacio Torres inauguraron en Comodoro el muro de contención costero del Hospital Alvear
La vicepresidenta de la Nación regresó a Comodoro Rivadavia este sábado, donde participa, junto con Ignacio Torres, en la inauguración del muro de contención costero, ubicado en las inmediaciones del hospital Alvear.
Victoria Villarruel sobre la situación política en Argentina: "Es un momento difícil y bastante confuso"
Tras haber encabezado los actos por el 90.º aniversario de Río Mayo, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, llegó este sábado a Comodoro para participar en la inauguración del muro de contención costero en las inmediaciones del Hospital Alvear, en el km 3. La actividad contó con la presencia del gobernador de Chubut, Ignacio Torres; el vicegobernador, Gustavo Menna; el intendente, Othar Macharashvili; y la diputada Ana Clara Romero.
«Estoy muy contenta de estar acá; es una provincia que tiene infinitas posibilidades. En un principio la visita era para apoyar a Río Mayo en su 90.º aniversario, pero también es una visita para resaltar el federalismo y que desde el Estado nacional y la casa de las provincias estamos pendientes. Conocemos la agenda de cada provincia y sus particularidades».
La vicepresidenta señaló que el propósito de su viaje a Comodoro Rivadavia era «interiorizarme más acerca de las fortalezas y posibilidades que tiene esta provincia». Y agregó: «Luego ya retomo viaje para volver a trabajar en el Senado».
Al ser consultada sobre la situación política actual, Villarruel aseguró que el país atraviesa un "momento difícil y bastante confuso", pero realizó una aclaración: «A mí me votaron los argentinos como vicepresidenta de la Nación y yo estoy cumpliendo con toda responsabilidad mi obligación institucional, que es presidir el Senado».
En la misma línea, reafirmó su compromiso con el rol que le fue asignado: «Parte de ese rol es estar en contacto con los gobernadores y escuchar sus necesidades».
Para finalizar, criticó la figura histórica del vicepresidente en el país: «Nos acostumbramos a que los vicepresidentes eran una figura decorativa que no hacían absolutamente nada; no es mi caso. Yo vengo a cumplir el rol que me da la Constitución y parte de ese rol es tratar con senadores, gobernadores e interiorizarme con lo que pasa fuera de la Capital Federal».
Torres: «Es una obra fundamental y estuvo muchos años parada»
«Es una obra importante y fundamental para proteger, en este caso, el Hospital Alvear», dijo Torres. Y agregó: «Muy cerca está el camino ARA San Juan que, por haberse apurado, hicieron las cosas mal y ese camino terminó hecho un desastre, como lo vemos ahora».
En este marco aseguró que «queremos que ese dinero que se malgastó en este camino vuelva a los contribuyentes. No es una obra mía sino del esfuerzo de todos los vecinos».
«No podemos esconder la mugre debajo de la alfombra», aseguró, y agradeció la presencia del intendente, Othar Macharashvili.
Sobre el muro de contención del Hospital Alvear, el gobernador expresó que «estuvo muchos años parado y hay otras obras inconclusas que no se terminaron por cuestiones personales».
Pluvial para Comodoro
Torres, además, afirmó: «Vamos a hacer con el municipio el pluvial que necesita Comodoro». Y volvió a cuestionar que «en un momento de necesidad de pluviales, vimos que se malgastó el dinero por un año electoral y por demagogia. Les pido que garanticemos a los contribuyentes que ese dinero que se robaron vuelva a ellos; ese es el acto de justicia».
«El Ara San Juan es una de las obras que queremos que se finalice; pero no se puede poner el carro delante del caballo. Acá hay mucho dinero que se malgastó y que podría haber ido a los pluviales. Primero haremos el muro de contención y lo vamos a hacer con enrocado».