Tras encabezar el acto por el 90.º aniversario de Río Mayo, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, regresó a Comodoro Rivadavia este sábado, donde participa, junto al gobernador, Ignacio Torres, en la inauguración del muro de contención costero, ubicado en las inmediaciones del Hospital Alvear, en Km. 3.

«Es una obra importante y fundamental para proteger, en este caso, el Hospital Alvear», dijo Torres. Y agregó: «Muy cerca está el camino Ara San Juan que, por haberse apurado, hicieron las cosas mal y ese camino terminó hecho un desastre, como lo vemos ahora».

En este marco aseguró que «queremos que ese dinero que se malgastó en este camino vuelva a los contribuyentes. No es una obra mía sino del esfuerzo de todos los vecinos».

«No podemos esconder la mugre debajo de la alfombra», aseguró, y agradeció la presencia del intendente, Othar Macharashvili.

Sobre el muro de contención del Hospital Alvear, el gobernador expresó que «estuvo muchos años parado y hay otras obras inconclusas que no se terminaron por cuestiones personales».

Pluvial

Torres, además, afirmó: «Vamos a hacer con el municipio el pluvial que necesita Comodoro». Y volvió a cuestionar que «en un momento de necesidad de pluviales, vimos que se malgastó el dinero por un año electoral y por demagogia. Les pido que garanticemos a los contribuyentes que ese dinero que se robaron vuelva a ellos; ese es el acto de justicia».

«El Ara San Juan es una de las obras que queremos que se finalice; pero no se puede poner el carro delante del caballo. Acá hay mucho dinero que se malgastó y que podría haber ido a los pluviales. Primero haremos el muro de contención y lo vamos a hacer con enrocado».