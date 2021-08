El periodista Víctor Hugo Morales cuestionó este viernes la foto en la que el presidente Alberto Fernández aparece en Olivos en medio de los festejos de cumpleaños de su mujer Fabiola Yañez, lamentó el "doble discurso" y admitió que esta vez "no hay doble vara".

Habitual defensor de las políticas y posiciones oficiales y crítico de la oposición y el manejo de los medios de comunicación, esta vez el periodista abrió su editorial del programa "La Mañana", en AM 750 con pesar por la evidencia surgida a partir del festejo del 14 de julio del año pasado, en medio de parte de la cuarentena más dura.

"Normalmente cuando ponemos audios de ellos (la oposición y los medios) son sus mentiras, sus visiones sesgadas, sus disparates, su persecución. Esta vez tienen razón, esta vez no se les puede decir absolutamente nada", afirmó.

"Son jugadores muy bravos, atrozmente dañinos. En esta foto se nota que al presidente le dijeron "pasá a saludar", por como aparece. Y los barbijos, y el cuidado, y el tema de los esenciales y lo que dijo pocos días antes... le van a ir al hueso, pero esta vez con razón", admitió.

"No es potable esa fotografía. Esa vara habitual corresponde. Ni siquiera la tendríamos que llamar tal", dijo.

"Todavía falta que Olivos, como decir la Casa Rosada, dé alguna explicación, alguna disculpa, algo que lo ponga a tono con una situación que asume evidente gravedad, porque la tiene. La cuestión del doble discurso no es un tema que fácilmente se pueda soslayar. No puede el Presidente decir 'cuidémonos', promover medidas de aislamiento, y aceptar que lo lleven a una fotografía donde además no habían tomado medidas de aislamiento".

"Esa foto en la que se nota que al Presidente le dijeron 'pasá a saludar'. Me da la impresión, por el lugar que el ocupa en la foto, como que viene de costado, como que se suma en determinado momento", agregó el periodista, quien aprovechó para cuestionar a la oposición por las marchas anticuarentenas.

."La verdad es que así como tantas veces decimos 'son unos mentirosos, son dañinos, son persecutorios, son mafiosos', la verdad es que esta vez lo que llamamos la mafia mediática consiguió algo bueno, consiguió una prueba interesante sobre la que van a pivotear durante todo este tiempo", finalizó.