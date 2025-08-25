Vicepresidencias no decorativas, gambetas a las fotos, abstenciones y cambio de voto al ritmo de campaña

LA VICE QUE NO QUIERE SER UN ADORNO

La presencia de Victoria Villarruel en Chubut dio pie para que el gobernador Ignacio Torres se mostrara nuevamente en el escenario nacional, en medio del escándalo por las coimas que sacude al gobierno de Javier Milei, con su hermana Karina directamente apuntada por el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En su paso por Comodoro, Villarruel habló de “un momento difícil y confuso”, antes de aclarar que no cumple un rol meramente decorativo como vicepresidente de la Nación. La respuesta aludía a los “devenires políticos”, en los que el gobierno de Javier Milei la tiene señalada como “enemiga” y “traidora”.

La presencia de la vice posibilitó al gobernador Torres mostrar distanciamiento con la administración libertaria, de la que viene buscando alejarse desde su definición estratégica con el movimiento ‘Grito Federal’, que integra junto a otros gobernadores, con aspiraciones de conformar un espacio de “centro” de cara al año 2027.

Para el gobernador, dijeron observadores cercanos a ‘Nacho’, fue todo ganancia, en un momento en el que la gestión de Milei se vio fuertemente impactada por el escándalo desatado el viernes, con los allanamientos derivados de los audios de Spagnuolo, el ex titular de ANDIS y sus confesiones del esquema de coimas montado, presuntamente, por la hermana presidencial.

La misma agencia fue noticia porque hace pocas semanas realizó un censo para las personas con discapacidad, citándolas en lugares impropios, para verificar que no estuvieran cobrando lo que no les corresponde, como una pensión de 220.000 pesos mensuales. Todo sea por cuidar “el déficit cero”.

TAMPOCO ES PARA TANTO

Aunque al parecer no logró el objetivo de llevarle sus reclamos a Río Mayo, porque llegó con el acto Aniversario ya iniciado, el intendente Othar Macharashvili pudo dialogar algunos minutos con la vicepresidente de la Nación el sábado, en Comodoro Rivadavia. Tras la inauguración del muro costero del hospital Alvear, que encabezaron el gobernador y la vice, la comitiva de funcionarios fue a almorzar en ‘In’, el selecto restaurante de Rada Tilly. En esa circunstancia, Othar buscó trasladarle reclamos por una mayor presencia del Estado nacional en Comodoro, particularmente en temas vinculados a obras viales y programas sociales. Claro que no hay mucho margen para las respuestas: si bien la funcionaria dijo que no cumple un rol decorativo, tampoco es que los “vice” tengan funciones ejecutivas.

UN SOMBRERO ‘TIRONEADO’ POR LA CAMPAÑA

A propósito del intendente Othar Macharashvili, se dice que también llegó un poco tarde al acto inaugural del muro de contención del hospital Alvear. Según trascendió, hubo insistentes llamados del gobernador para que estuviera presente, mientras el hombre del sombrero evaluaba la conveniencia o no de sumarse a la “foto”. Es que si bien está de acuerdo con asistir a eventos institucionales, como fue el acto de Río Mayo, en este caso dudó de si se trataba de una actividad de campaña, en la que el gobernador está mostrándose permanentemente con sus candidatos a la diputación nacional, Ana Clara Romero y Gustavo Menna.

En igual sentido, Macharashvili tendría resuelto no participar activamente de la campaña de Juan Pablo Luque, si bien pudo compartir algunas actividades institucionales, como la inauguración de la reciente Expo Turismo, o probablemente la próxima apertura de la Expo Industrial.

En ese juego, el intendente buscaría hacer algunas ‘gambetas’, tratando de mantener su enfoque sobre la gestión, por fuera de una intensidad de campaña que comenzará, formalmente, el próximo 26 de agosto, pero que ya refleja su ritmo en el círculo político.

“Parece que todos quieren la foto con el intendente, pese a que después se quejan de estilo”, dijeron desde su entorno. Y al final, fue inevitable: ‘Gambetita Macharashvili no pudo evitar que en la imagen institucional que acompaña esta grajea, junto al gobernador Torres y la vice Villarruel, se ‘colaran’ también los candidatos Ana Clara Romero y Gustavo Menna. ¿Habrá una foto con Luque en la semana?

OTRO VICE QUE NO QUIERE SER ADORNO

Hablando de “vices”, el que asumió un rol más activo en las últimas semanas, desde que desmintió enfáticamente los rumores que lo daban por “renunciado”, es el viceintendente Maximiliano Sampaoli. Se cuenta en los pasillos de Moreno 815 que ya tuvo un par de reuniones con el intendente, en la que clarificaron algunos aspectos de su relación y acordaron trabajar hacia delante.

“Por lo menos, en reuniones anteriores terminaron a los gritos y ahora volvió la paz”, contaron quienes suelen escuchar a través de las paredes. Por lo pronto, hay una agenda legislativa en la que vice podría tener fuerte injerencia: se dice que podría volver a la agenda legislativa el tema del Estadio del Centenario, cuyo contrato de cerramiento sigue pendiente de tratar. Además, está por ingresar el pedido de ampliación presupuestaria que enviará el Ejecutivo, en paralelo con una adhesión a la emergencia económica y financiera que recientemente amplió el gobierno provincial.

EL TRANSPORTE Y UN PRONÓSTICO DE TALLARINES FRÍOS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO

Dentro de la agenda del Concejo Deliberante aparece también una semana crucial para el servicio del transporte público, cuya prórroga expirará el próximo domingo, 31 de agosto. Según pudo saber esta columna, ya se trabaja en un borrador de prórroga, que se extendería por 60 ó 90 días, pero con posibilidad de caducar una vez que se licite y adjudique el nuevo contrato, que tiene fecha de apertura de sobres licitatorios para el 15 de septiembre.

Es de esperar que en esta ocasión el tema no se demore hasta el último minuto, ya que la fecha límite cae un domingo (la anterior fue un sábado y se terminó votando casi a las 11 de la noche).

Quienes siguen de cerca la agenda legislativa, recordaron que el próximo jueves hay sesión ordinaria, por lo que se espera que en esa oportunidad ingrese el tema para su tratamiento. Además, entre lunes y martes habría una reunión con la empresa transportista, que especificará reclamos por mayores costos, que el municipio debería afrontar de cara a la continuidad del servicio en forma temporal, desde el lunes 1 de septiembre. Habrá que esperar, para saber si los concejales deberán suspender los tallarines del domingo.

TRAIGAN MÉDICOS, QUE HOSPITALES SOBRAN

La gestión para que el ‘hospital Militar’ de Comodoro Rivadavia atienda a la población de la zona tuvo “varios padres” y ya generó peleas típicas de campaña. Todo empezó cuando el senador Carlos Linares dio a conocer una nota que le envió al ministro de Defensa, Luis Petri, para solicitar la firma de un convenio con el hospital Regional ‘Manuel Sanguinetti’, a fin de que el establecimiento de zona norte pudiera estar disponible para la atención de vecinos del lugar, en especial ante casos de urgencia.

Días después, el 19 de agosto, el gobernador Ignacio Torres dio a conocer la firma de un acuerdo con el mismo ministro, Luis Petri, junto a sus candidatos a la diputación nacional, Ana Clara Romero y Gustavo Menna. Así, empezaron los ‘tironeos’ en redes sociales, para ver quién había impulsado la gestión.

Uno de estos posteos fue formulado por Juan Pablo Luque, quien reconoció la gestión de Carlos Linares y acusó al oficialismo de “buscar fotos de campaña” también del concejal Omar Lattanzio, que había planteado una idea similar. Como no podía ser de otra manera, el que apareció en redes fue el ‘filoso’ diputado provincial Emanuel Fernández, quien trató de “cararrota” a Luque, en una “conversación” en la que también terció Lattanzio

A todo esto, quienes conocen el ámbito sanitario dudan de si realmente el hospital Militar podrá abrirse para la atención general de la población de zona norte. Si bien el centro asistencial cuenta con algunos servicios, son ofrecidos especialmente para familias del ámbito castrense, que se desempeñan laboralmente en la ciudad. El personal médico depende del ámbito nacional y para ampliar las horas de trabajo se requeriría más recurso humano: ¿Provincia podrá aportar médicos para la atención? Es una de las preguntas que seguramente ya tendrá respuesta, más allá de la pirotecnia de campaña.

CRISTINA LO HIZO DE NUEVO

La senadora nacional por Chubut Andrea Cristina (PRO) suele pasar por debajo del radar de los medios, pero se las ingenia para mantener posturas cercanas al gobierno de Javier Milei. En la sesión del jueves último protagonizó una de las 4 abstenciones a la hora de votar a ley de financiamiento universitario, un proyecto en el que coincidió prácticamente todo el arco político, incluida la senadora radical que también responde al gobernador Ignacio Torres, Edith Terenzi.

Llamativa, la postura de la joven legisladora chubutense, que encontró en la abstención la posibilidad de evitar el voto contrario que había expresado el año pasado, cuando se trató el mismo tema. En esa oportunidad, habló de que el proyecto afectaba al equilibrio fiscal y culpó al kirchnerismo porque “no hizo estas propuestas en sus 16 años de gobierno”. Lo que se dice, un discurso “mileísta” en toda regla.

Claro que no faltaron los malpensados que advirtieron que, al menos, Cristina mantuvo su coherencia en apoyo a las políticas libertarias, al arrojar “piedras” (y eso que en política nunca nadie está libre de “pecado”) sobre Ana Clara Romero. La diputada nacional del PRO sí votó, esta vez, a favor de la emergencia en discapacidad y la mejora de haberes jubilatorios, pese a que en las oportunidades anteriores en que se trataron estos temas no los había apoyado.