Vasconcelos es diputado provincial por el Frente de Izquierda en la Legislatura provincial. Pero ahora quiere subir la apuesta porque encabeza la lista de aspirantes a diputados nacionales que presenta el FIT-Unidad para las próximas elecciones nacionales del domingo 26 de octubre.

El legislador destacó que la realidad provincial está “muy entrelazada” con la dinámica nacional porque “el Gobierno Provincial comparte el mismo rumbo que el Gobierno Nacional”, afirmó.

En diálogo con el programa de TV ‘Sin Hilo’ – que se emite por canal 12- criticó que en Chubut se haya impuesto una paritaria insuficiente para los trabajadores de la salud de la provincia.



En ese punto, denunció la represión sufrida por los manifestantes que protestaban contra esta decisión.

“Esta situación es reflejo de lo que sucede a nivel nacional con políticas represivas a jubilados y sectores vulnerables, señaló. Asimismo, lamentó que el oficialismo rechace debates que podrían ayudar a mejorar estas condiciones.

CRECIENTE MALESTAR SOCIAL

El diputado alertó sobre el creciente malestar social que se traduce en paros y movilizaciones provinciales convocados por sindicatos y organizaciones que expresan la profundización de una crisis social y económica.

Sobre el vínculo político entre gobernadores patagónicos y el gobierno nacional, Vasconcelos advirtió que - aunque se pretenden diferenciar - siguen políticas alineadas que perjudican a los sectores más vulnerables. “La crisis en Chubut refleja las políticas nacionales que profundizan la catástrofe social”, disparó.

El diputado provincial consideró que muchos avances en el Congreso se lograron por la organización y lucha popular en las calles en lo que reafirma el protagonismo social en las conquistas.

Vasconcelos valoró la presencia histórica de un diputado de izquierda en la Legislatura provincial como “una herramienta fundamental para representar una voz coherente y consecuente frente a gobiernos que cambian de posición según intereses partidarios”, afirmó.

Sobre la relación con el peronismo y otras fuerzas, advirtió sobre la fragmentación y la poca coherencia de una oposición que - de manera frecuente- vota junto al oficialismo en la Legislatura en acciones que “dificultan un control efectivo al gobierno provincial o una toma de posición más clara y confrontativa”, opinó.

Valoró que la Izquierda mantiene sus diferencias internas pero se mantiene unida en los principios y en la defensa de los intereses populares para conformar un espacio político estable y transparente.

Vasconcelos sostuvo que la izquierda es la fuerza política que acompaña los reclamos populares frente a la ausencia o ineficacia de los partidos tradicionales.

“LA BOLETA ÚNICA IGUALA LAS CONDICIONES PARA LOS PARTIDOS PEQUEÑOS”

En materia electoral, celebró la incorporación de la boleta única que “iguala las condiciones para partidos pequeños y facilita la fiscalización del proceso que resulta aspecto esencial para garantizar la transparencia y la participación democrática”, destacó.

El diputado planteó que la izquierda realizará una campaña enfocada en la organización, la movilización y la lucha, especialmente, contra proyectos extractivos que generan rechazo en la población.

ROTACIÓN EN LA BANCA Y PROPUESTA PARA BAJAR LOS SUELDOS DE LOS DIPUTADOS

Vasconcelos confirmó que - a fin de año - dejará su banca en la legislatura para darle paso a otra compañera del espacio como parte de una rotación política preestablecida que busca evitar aspiraciones personales y fortalecer la representación colectiva.

Recordó también que propuso la reducción de las dietas de los diputados para equipararlas con los salarios de otros trabajadores porque “ellos no cobran por un beneficio individual sino porque representan un interés colectivo”, fundamentó.

Para cerrar, Vasconcelos reafirmó el compromiso de la izquierda con la defensa de los derechos populares, la transparencia y la lucha constante. En ese contexto, apeló a la ciudadanía para que reflexione con su voto en las próximas elecciones legislativas para cambiar el rumbo político y social de la provincia y del país.